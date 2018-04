Neymar a Madrid? Dalla Spagna sono sicuri: l'operazione si può fare e si farà. Dopo un solo anno passato all'ombra della Tour Eiffel, l'attaccante brasiliano potrebbe dunque tornare clamorosamente in Spagna, vestire la "camiseta" del Real e giocare in coppia con Cristiano Ronaldo. Dalle parole circolate nelle scorse settimane, Florentino Perez pare intenzionato a passare ai fatti con un'offerta irrinunciabile da presentare al Paris Saint-Germain che, secondo indiscrezioni, potrebbe avvicinarsi molto alla richiesta giunta dalla Francia: 400 milioni di euro.

Pagato 222 milioni nella scorsa estate, l'ex attaccante del Barcellona ora rischia di fare retromarcia per quasi il doppio della cifra investita dal ricco numero uno del Psg, Nasser Al-Khelaïfi. Al di là dell'aspetto commerciale e di marketing, per Florentino Perez la missione Neymar è diventata un chiodo fisso anche per lanciare un guanto di sfida non solo allo stesso club transalpino, ma anche e soprattutto ai rivali del Barcellona che solo pochi mesi fa si sono lasciati scappare l'ex gioiello del Santos.

L'opinione di un tifoso doc

In attesa di novità dal fronte parigino, la dirigenza del Real Madrid guarda con fiducia alla finale di Champions League. Dopo aver di fatto eliminato la Juventus (c'è ancora il ritorno, ma ai bianconeri servirebbe un miracolo), Perez e i suoi dirigenti contano sulla possibile vittoria a Kiev: un successo che potrebbe anche essere determinate sulle scelte dimezzato e sulle strategie interne.

Nella capitale spagnola sono in molti a sognare lo sgarbo ai rivali blaugrana, ma a dire la verità il nome del brasiliano non accende proprio la totalità del popolo delle "Merengeus". Tra gli scettici c'è anche un tifoso doc: "Non so se mi piacerebbe che il Real ingaggiasse Neymar. Dipende – ha dichiarato Rafa Nadal, a Radio Onda Cero – Capisco che è un grande giocatore, ma bisogna anche vedere la funzione all’interno del contesto del Real. Mi piacerebbe vederlo giocare per il Real, come ho visto altri grandi giocatori evolvere a Madrid, ma non a qualsiasi prezzo".