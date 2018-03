"La festa appena cominciata, è già finita". Le parole della celebre canzone di Sergio Endrigo potrebbero essere la fotografia perfetta della prima stagione di Neymar al Psg. L'entusiasmo per le prestazioni del fenomeno brasiliano pagato 222 milioni nella scorsa estate si è trasformato in delusione, per l'infortunio che lo ha costretto all'operazione facendo uscire i titoli di coda sulla prima annata con la maglia dei Bleus con ampio anticipo. Prima stagione che potrebbe essere clamorosamente anche l'ultima, visto che mentre l'attaccante è alle prese con il recupero post intervento alla caviglia, il papà avrebbe incontrato il Real Madrid, ovvero il club che ha appena eliminato il Psg dalla Champions ed è molto interessato a O'Ney.

Il padre di Neymar offre l'attaccante al Real Madrid

Le indiscrezioni provenienti dalla Spagna confermano che la possibile operazione Neymar-Real Madrid è tutt'altro che fantamercato. Secondo quanto riportato da As infatti, nei giorni scorsi, il padre e agente dell'attaccante del Psg, ha incontrato gli emissari del Paris Saint Germain. Il motivo? Verificare se le merengues sono realmente intenzionate ad acquistare il calciatore nella prossima stagione, anche a costo di investire per lui una cifra eccezionale che stravolgerebbe ulteriormente la storia del calciomercato e dello sport più bello del mondo.

Quanto costa Neymar e perché il Real vuole il brasiliano a tutti i costi

La clausola rescissoria pagata per strappare Neymar al Barcellona di 222 milioni potrebbe essere quasi doppiata da quella relativa ad un eventuale nuovo trasferimento del brasiliano. Se il Real Madrid volesse acquistare O'Ney, strappandolo al Psg dopo una sola stagione dovrebbe infatti investire la bellezza di 400 milioni di euro. Una cifra folle, ma che rientra nella disponibilità delle merengues, che potrebbero incassare liquidità importanti da alcune cessioni big, come quella di Isco. Un campione del calibro di Neymar potrebbe essere l'erede giusto di Ronaldo, quando quest'ultimo deciderà di lasciare il calcio e non bisogna dimenticare anche l'aspetto commerciale. L'acquisto della stella ex blaugrana, farebbe volare le vendite dei prodotti ufficiali del club.

in foto: I dati di Neymar (foto Whoscored.com)

Perché Neymar può lasciare il Psg dopo una sola stagione

L'infortunio alla caviglia con relativa operazione ha impedito a Neymar di scendere in campo nel match di ritorno contro il Real Madrid, che ha sancito l'eliminazione in Champions del Psg. Un risultato perentorio, che ha evidenziato come la storia, il blasone e la tempra delle merengues siano qualità che i francesi anche con acquisti super non possono eguagliare. Un aspetto che preoccupa O'Ney che sarebbe pronto a tornare nella Liga (campionato molto più intrigante rispetto alla Ligue 1), vestendo la maglia di un club che gli permetterebbe di lottare per tutti gli obiettivi a disposizione. Senza dimenticare che in blancos potrebbe giocare con Cristiano Ronaldo, del quale poi in futuro raccoglierebbe l'eredità.