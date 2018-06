Rimasto spiazzato dalla decisione di Zinedine Zidane, il presidente Florentino Perez ha ora fretta di trovare un nuovo allenatore per la sua squadra. Il numero uno del Real Madrid vorrebbe infatti presentare il successore del francese nei prossimi giorni, e proprio per questo motivo avrebbe accelerato le operazioni per trovare un accordo con colui che sarebbe finito in cima alla lista del patron dei Blancos: Antonio Conte.

Come rilanciato dallo spagnolo "Marca", l'obiettivo principale di Florentino Perez (ancor prima di curare i "mal di pancia" di Cristiano Ronaldo) sarebbe quello di annunciare il nuovo tecnico prima dell'inizio della Coppa del Mondo in Russia. Con Mauricio Pochettino bloccato dal Tottenham e Jurgen Klopp felicemente accasato a Liverpool, sarebbero così salite le quotazioni dell'ex allenatore della Juventus della Nazionale italiana.

L'unica alternativa per Florentino Perez

Al di là della suggestione di una nuova soluzione "interna" con la promozione di Guti (attuale allenatore delle giovanili del Real Madrid), e tramontata l'ipotesi di portare nella capitale spagnola i vari Maurizio Sarri, Joachim Löw, Massimiliano Allegri e Julian Nagelsmann, a questo punto al patron del Real Madrid non rimane altro che affidarsi ad Antonio Conte: pronto a rescindere il contratto con il Chelsea di Roman Abramovich.

Il tecnico salentino, nonostante un contratto fino al 2019, è infatti in procinto di chiudere il suo rapporto di lavoro con i londinesi dopo un titolo vinto al primo colpo e l'ultima stagione chiusa con risultati al di sotto delle attese della dirigenza inglese. La scelta di salutarsi e dirsi addio sta bene ad entrambe le parti, ma nessuno per il momento vuole fare il primo passo e prendere la decisione a causa di vincoli economici fissati nel contratto firmato nell'estate del 2016.