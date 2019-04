Dopo le vittorie di Barcellona e Atletico, anche il Real Madrid conferma il pronostico e centra un successo casalingo nel match valevole per la 33esima giornata del campionato spagnolo. La squadra di Zinedine Zidane, scesa in campo di fronte ai tifosi del Bernabeu, ha infatti battuto nettamente l'Athletic Bilbao grazie ad una tripletta di Karim Benzema. Protagonista assoluto della sfida, giocata sottoritmo dai suoi compagni, il francese è andato in gol dopo soli due minuti nella ripresa e ha arrotondato il suo bottino con le reti arrivate al 31esimo e allo scadere del secondo tempo.

Il record si avvicina

Per l'attaccante francese, andato a segno con due colpi di testa e un pallonetto, si tratta di un "hat-trick" da record. Arrivato a quota 21 reti in campionato, grazie anche all'assenza del "cannibale" Cristiano Ronaldo, Benzema va in gol da 5 giornate di fila e ha segnato gli ultimi 8 centri del Real Madrid. Un exploit migliore di quello di tre grandi attaccanti del passato: Monjardin, Santillana e Morientes. Con i tre gol rifilati all'Athletic Bilbao, che hanno fatto salire a 30 reti il bottino stagionale, il bomber di Lione si avvicina inoltre al suo record personale di 32 gol centrato della stagione 2011/12 con Mourinho in panchina.

I complimenti di Zidane

"Non sono sorpreso da quello che sta facendo Benzema – ha spiegato in conferenza stampa il tecnico dei Blancos – Conosco il giocatore e so cosa può dare alla squadra, quello che sta facendo è impressionante e sono contento per lui. Non so se è il miglior numero 9 al mondo, perché ci sono molti buoni giocatori. Secondo me è il migliore, poi tutti hanno diritto alla loro opinione". La vittoria contro i baschi, permette dunque alla squadra di Zinedine Zidane di salire a 64 punti e rimanere in scia dell'Atletico Madrid del Cholo Simeone: ora a quattro lunghezze dai "cugini". Il tutto quando mancano solo cinque giornate alla conclusione del campionato