Questa volta il nome di James Rodriguez non conquista la scena in Spagna per le voci relative al forte interesse del Napoli nei suoi confronti, ma per un infortunio. Il colombiano sarà costretto a fermarsi per un infortunio muscolare, rimediato nell'ultimo match di campionato tra Real Madrid e Valladolid. Una situazione che inevitabilmente potrebbe influire anche sui piani di mercato del Real Madrid e cambiare il destino dell'ex Bayern per il quale il club di De Laurentiis ha proposto un prestito oneroso con diritto/obbligo di riscatto

Infortunio per James Rodriguez, cosa si è fatto e quanto dovrà stare fermo

Pessime notizie per Zinedine Zidane in questo avvio di stagione condizionato dai problemi fisici in casa Real Madrid. L'ultimo giocatore finito ai box è James Rodriguez che si è infortunato in occasione del match contro il Valladolid, in cui Zizou è tornato a schierarlo da titolare spegnendo anche tutte le voci di calciomercato. Nella giornata di oggi è arrivato il report sulle condizioni del "bandito" messo ko da un problema muscolare: "I test medici effettuati oggi da parte del nostro staff medico a James Rodriguez, hanno evidenziato una lesione muscolare al soleo del polpaccio destro". Quanto dovrà restare fermo James? Difficile dirlo al momento, anche se sicuramente bisognerà aspettare la sosta per capire meglio le sue condizioni che saranno valutate nuovamente nei prossimi giorni.

James Rodriguez s'infortuna, come cambia il calciomercato

A questo punto l'infortunio di James potrebbe anche cambiare i piani di mercato del Real Madrid. Zinedine Zidane alla luce dei tanti problemi fisici di questo avvio di stagione è stato costretto a puntare su Bale e Rodriguez che inizialmente sembravano destinati all'addio. Il colombiano in particolare ha anche garantito risposte importanti in allenamento convincendo il tecnico francese. Questo guaio muscolare però potrebbe anche incidere in chiave trattative, con le merengues che alla luce del suo stop potrebbe tornare ad aprire ad una cessione.

Napoli, James Rodriguez può tornare caldo in chiave mercato

Il Napoli che sembrava ormai pronto a mollare la presa sul colombiano, può tornare a sperare? Difficile dirlo al momento, anche perché De Laurentiis non sembra intenzionato a fare passi indietro rispetto all'ultima offerta di prestito oneroso (5 milioni) con diritto/obbligo di riscatto che scatterebbe entro il 2020 e da esercitarsi in virtù di alcune condizioni ‘agevoli' (numero di presenze) corrispondendo la parte restante della somma (30 milioni), per un affare totale da 40/42 milioni. Per far riaprire il discorso servirebbe solo un dietrofront di Perez (e di Zidane)