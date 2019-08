Va bene la vittoria a Firenze, ok l'arrivo di Hirving Lozano, ma nessuno a Napoli si è ancora tolto dalla testa di arrivare ad James Rodriguez. Non lo hanno fatto né i tifosi né la società di Aurelio De Laurentiis: ancora convinta di potersi giocare le proprie carte fino all'ultimo e convincere Florentino Perez. Le ultime notizie di mercato del club partenopeo, rivelano dunque l'intenzione di De Laurentiis di provare con un tentativo "last minute" per l'attaccante colombiano.

A poco giorni dal gong finale delle trattative, il Napoli è infatti ancora sul pezzo. Forte di un accordo già trovato con il giocatore, il club campano sta dunque valutando la nuova possibile offerta da recapitare a Madrid, con la speranza che il patron dei Blancos ceda e decida finalmente di liberare il suo attaccante con l'ormai famosa opzione del prestito con diritto di riscatto.

James Rodriguez in campo con il Real Madrid

A complicare le cose è però arrivata la scelta di Zidane. In occasione della seconda partita di campionato (poi pareggiata contro il Valladolid), il tecnico non solo ha convocato James Rodriguez ma lo ha fatto anche scendere in campo dal primo minuto davanti ai tifosi delle merengue. "Dopo tanto tempo torno al Bernabeu – ha dichiarato nel post gara il colombiano – È stata una sensazione unica e ringrazio i tifosi per il sostegno. Ora continuo a lavorare per migliorare".

Nelle prossime ore sapremo dunque se la decisione del francese è stata presa solo per mettere in "vetrina" James Rodriguez, e se le parole del diretto interessato sono state pronunciate solo per mascherare la sua volontà di traslocare in un altro paese e cominciare una nuova avventura con un'altra maglia. Le ultime ore di calciomercato potrebbero regalare altre sorprese al popolo napoletano, che spera fino all'ultimo nel grande colpo e nello sbarco a Fuorigrotta del nazionale cafeteros.

Llorente aspetta una chiamata

Le prossime ore potrebbero infine essere decisive per l'acquisto di un nuovo attaccante. Se non arriveranno notizie da Mauro Icardi, il Napoli virerà con decisione su Fernando Llorente: con il quale c'è già un accordo da diversi giorni. Cristiano Giuntoli ha infatti in agenda un appuntamento telefonico con Jesus Llorente, fratello e manager dell'ex Juventus. L'intesa per il contratto è totale (biennale a 2,5 milioni di euro annui), manca solo la firma dell'ex attaccante del Tottenham che a Napoli reciterebbe il ruolo di alternativa ad Arek Milik.