Il mio peggior momento, sono io il responsabile di tutto.

Sono queste le parole utilizzate da Zinedine Zidane dopo la sconfitta e l'eliminazione in Copa del Rey per mano del Leganes. Il clamoroso 2 a 1 casalingo che ha sancito l'esclusione dalla coppa nazionale è il punto più basso dei due anni alla guida dei blancos del tecnico francese. Zizou ha vinto tutto in nemmeno 24 mesi (due Champions League consecutive, la Liga, Supercoppa spagnola ed europea, il Mondiale per Club) ma adesso che è fuori dalla Copa e in campionato é a 19 punti dalla capolista Barcellona la stagione sembra essere aggrappata solo agli ottavi di finale di Champions con il Paris Saint-Germain.

Zidane si gioca il posto con il PSG: È chiarissimo.

Si tratta di un disastro che potrebbe cancellare tutto quanto fatto di buono fino a questo momento da Zidane perché la situazione dalle parti di Chamartin non è proprio il massimo: l'ex fuoriclasse della Juventus e della nazionale francese, secondo Marca, molto attento alle cose di casa Real; si gioca tutto nella doppia sfida di Champions League con il Paris Saint-Germain di Neymar, Cavani e Mbappé. "Mi gioco il posto con il PSG? È chiarissimo": è lo stesso Zidane ad ammettere nella conferenza stampa di ieri dopo il ko con il Leganes che la doppia sfida contro i transalpini potrebbe essere decisiva per il suo futuro sulla panchina merengue. Sempre secondo Marca, al di là di come andrà la doppia sfida di Champions con i parigini, nella prossima stagione non sarà Zidane a guidare il Real Madrid. Negli ultimi giorni si era parlato di un interessamento nei confronti del tecnico francese proprio da parte del PSG.

Zidane: Sto con i miei ragazzi.

Prima della debacle con il Leganes il clima intorno al Real era già difficile visti i risultati in Liga e Zidane nella conferenza pre Copa del Rey si era schierato a favore dei suoi calciatori come ha sempre fatto ("È Impossibile controllare le chiacchiere intorno a noi") ed è ritornato sull'episodio di Cristiano Ronaldo e dello smartphone durante il match con il Deportivo La Coruna di sabato