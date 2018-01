Clamoroso in Spagna. Il Leganes espugna il Bernabeu nella sfida di ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey ed elimina il Real Madrid dalla competizione. Un risultato eccezionale per i biancoverdi che dopo aver perso in casa 0-1 all'andata sono riusciti a ribaltare tutto sul campo dei campioni d'Europa. Decisivo il gol dell'ex delle Giovanili della Juventus Appelt Pires, dopo il botta e risposta Eraso-Benzema. Altra delusione per Zidane, per un Real che esce dalla corsa ad un altro dei suoi obiettivi stagionali, dopo aver già compromesso la Liga.

Ampio turnover per Zidane, out Ronaldo e Bale.

Dopo lo 0-1 dell'andata ottenuto grazie ad un gol di Asensio, Zidane schiera un Real rivoluzionato dal Leganes per il ritorno dei quarti di finale di Copa del Rey. In porta spazio a Casilla, con sulle corsie opportunità per Acraf e Theo Hernandez. In mediana trio Kovacic, Llorente, Isco in supporto al tridente Vazquez, Benzema e Asensio con turno di riposo per Cristiano Ronaldo e Bale.

Botta e risposta Eraso-Benzema.

Avvio di partita tutto di marca biancoverde con i padroni di casa sorpresi dall'atteggiamento del Real. Dopo aver spaventato Casilla con un palo colpito da Beauvue, il Leganes continua a spingere e viene premiato alla mezz'ora. Eraso fa esultare i tifosi ospiti con un gran gol: un tiro da fuori area perfetto, con il pallone che s'insacca nel sette senza lasciare scampo al portiere delle merengues. La reazione dei campioni d'Europa arriva solo in avvio di ripresa con il redivivo Benzema. Duetto con Vazquez per il francese che poi è abile con un tocco morbido a pareggiare i conti al Bernabeu.

L'ex Juve Appelt Pires elimina il Real dalla Copa del Rey.

L'1-1 lascia presagire una gara in discesa per la formazione di Zidane e invece a sorpresa gli ospiti trovano la forza per riportarsi in avanti. Ci pensa una vecchia conoscenza del calcio italiano, ovvero l'ex delle Giovanili della Juve, di Pro Vercelli, Spezia, Pescara e Livorno Appelt Pires. Il centrocampista stacca più in alto di tutti sugli sviluppi di un corner e segna la rete del 2-1. Zidane prova il tutto per tutto e inserisce prima Carvajal, e poi Modric e Borya Mayoral nel tentativo di aumentare la spinta e il peso offensivo dei blancos. Assalto finale del Real che crea non pochi problemi alla difesa biancoverde che riesce a resistere fino al 94′ quando il direttore di gara fischia la fine del match. Miracolo sportivo del Leganes che regala un altro dispiacere stagionale ai madrileni