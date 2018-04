Prossima tappa lo stadio Bernabeu, dove tra poche ore andrà in scena il derby di Madrid. La navicella spaziale che ha portato sulla terra il "marziano" Cristiano Ronaldo, dopo la fermata all'Allianz Stadium di Torino, sta già facendo rotta sulla capitale spagnola. Nonostante il finale di stagione, che per i Blancos si preannuncia rovente, il fenomeno con il numero sette sulla schiena non ha infatti nessuna intenzione di fermarsi.

Anzi, secondo "Marca" avrebbe esplicitamente chiesto a Zinedine Zidane di non essere risparmiato per i novanta minuti contro i "Colchoneros". Visto il distacco dalla capolista Barcellona, il tecnico francese del Real Madrid avrebbe potuto anche far riposare il talento di Madeira, ma il diretto interessato si sarebbe opposto all'eventuale decisione dell'allenatore francese.

Lo stakanovista del gol

La condizione stratosferica del portoghese e l'obiettivo di avvicinare l'Atletico Madrid, in seconda posizione nella Liga a quattro punti proprio dal Real, avrebbero dunque convinto Zidane a schierare Cristiano Ronaldo: in corsa anche per la classifica cannonieri, insieme al rivale di sempre Leo Messi. Reduce dal quattordicesimo gol in Champions League, CR7 va infatti a caccia del suo 23esimo centro nella Liga dopo aver segnato otto reti nelle ultime nove partite, restando all'asciutto soltanto con il Levante.

Spulciando il calendario dei campioni d'Europa, la prima data utile per un possibile "pit stop" del portoghese potrebbe essere domenica 15 aprile in occasione della trasferta a Malaga: partita che arriverà dopo il ritorno con la Juventus al Bernabeu e prima dell'ultimo turno infrasettimanale del campionato spagnolo, che metterà di fronte le "Merengues" all'Athletic Bilbao. "Ha sempre una fame incredibile", ha dichiarato Zidane a margine della sfida di Torino. Una bulimia che CR7 porterà in campo anche contro i "cugini" biancorossi.