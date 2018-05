Andrea Ranocchia a tutto campo. Il difensore dell’Inter ha parlato della sua stagione, dei momenti più duri e dei momenti in cui è riuscito a prendere consapevolezza dei suoi mezzi. Il centrale nerazzurro, intervistato da Il Giorno, ha raccontato le esperienze di campo dall'inizio della stagione e soprattutto di situazioni vissute all’esterno del rettangolo verde. Dopo le reti contro Benevento e Udinese, Ranocchia su candida ad un posto da titolare anche domani contro il Sassuolo. Con l'arrivo di Luciano Spalletti Ranocchia è parso più sicuro anche perché il tecnico toscano lo ha difeso quando in ritiro un tifoso lo insultava:

A inizio anno fece un gesto per difendere me e il gruppo da un tifoso che mi aveva insultato a bordo campo in ritiro, è qualcosa per cui lo ringrazierò sempre. Io valuto l’uomo, la persona. In più ho un metro di giudizio che è quello del campo rispetto agli anni passati. Ce la stiamo giocando, nonostante un periodo difficile in inverno. Siamo stati bravi a gestirlo.

Ranocchia: Io sono stato vittima di cyber-bullismo

Il centrale nerazzurro ha parlato degli attacchi che ha subito sui social network da parte dei tifosi, e non, e di quanto può aiutare avere una stabilità familiare a superare i momenti bui della carriera:

Tantissimo. Senza Giulia, mia moglie, non so cosa mi sarebbe successo in questi anni. Chiamando le cose con il loro nome, io sono stato vittima di cyber-bullismo durante la mia carriera. Ci sono stati periodi complicati. I social ci dovrebbero dare una responsabiltà enorme, al contrario mi sembra sia cresciuto il livello di ingenuità e cattiveria. Gli stessi media dovrebbero fare attenzione, anche solo nei toni con cui si scrive una pagella. Quando qualcosa è scritto è scritto, viene letto da milioni di persone e fa montare la cattiveria. C’è stato un momento in cui sono stato insultato in ogni modo. Quando vai in difficoltà ti puoi lasciare trasportare, ed è la reazione sbagliata, oppure fai un altro giro di maniche e lavori.

Ranocchia parla di Astori: Non ho realizzato

Infine Andrea Ranocchia ha voluto ricordare Davide Astori a distanza di due mesi dalla sua scomparsa, soffermandosi sui momenti condivisi insieme e su come ha appreso la notizia di quella bruttissima mattina del 4 marzo: