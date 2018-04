Mel match d'andata ha conquistato la scena per un meraviglioso gol di tacco, destinato a rientrare di diritto tra i più belli della stagione. Aaron Ramsey è riuscito a catalizzare l'attenzione anche in CSKA Mosca-Arsenal, sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League, per una prova da vero e proprio "gladiatore". Il centrocampista gallese ha rimediato un profondo taglio al polpaccio che però non gli ha impedito di finire la gara e segnare addirittura la rete del 2-2 che ha chiuso il discorso per la qualificazione alle semifinali. Poche ore dopo la partita Ramsey ha postato su Instagram la foto shock della ferita.

Ramsey posta su Instagram la foto della ferita al polpaccio dopo CSKA-Arsenal

Poche ore dopo il fischio finale di CSKA-Arsenal 2-2, il perno di centrocampo dell'Arsenal ha pubblicato in una delle stories su Instagram la foto shock della ferita. Un taglio molto profondo all'altezza del polpaccio, quello rimediato da Ramsey che ha ringraziato i dottori per avergli permesso di proseguire la partita. Come? Ricucendo la ferita con dei "punti" da spillatrice, delle graffette insomma.

in foto: Ramsey e la foto della ferita postata su Instagram

Gladiatore Ramsey, nonostante la ferita resta in campo e segna il 2-2 in CSKA-Arsenal

L'immagine, seppur molto cruda, è inevitabilmente diventata virale ma ha impreziosito ulteriormente la prova del ragazzo che nonostante il dolore ha voluto a tutti i costi proseguire la gara. Ramsey ha stretto i denti, e nonostante ripetuti stop a bordo campo, è riuscito nel suo intento contribuendo a "salvare" l'Arsenal che si è ritrovato sotto di 2 gol (all'andata finì 4-1 per i Gunners) e a rischio rimonta. Ci hanno pensato però Welbeck e lo stesso gallese a realizzare le reti del 2-2 per un match che difficilmente sarà dimenticato dal calciatore, pupillo di Arsene Wenger. E ora Ramsey avrà tutto il tempo di recuperare per la semifinale contro l'Atletico.