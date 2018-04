Una serata dalle grandi emozioni quella delle sfide di ritorno dei quarti di finale di Europa League, all'insegna delle rimonte. Terribile purtroppo per l'Italia calcistica quella incassata a Salisburgo dalla Lazio, con la squadra di Inzaghi che saluta la competizione. In semifinale ci vanno gli austriaci che se la vedranno con il Marsiglia, capace di ribaltare il risultato dell'andata contro il Lipsia, l'Arsenal e l'Atletico, qualificatesi con il brivido

Atletico Madrid, ko indolore a Lisbona. Simeone centra le semifinali di Europa League

Lo Sporting Lisbona ha fatto soffrire e non poco l'Atletico Madrid, favoritissima per la conquista del trofeo. Nonostante le assenze i lusitani che all'andata hanno perso 2-0, hanno trovato il gol della speranza con Montero, abile a sfruttare un errore di Oblak. Nella ripresa i biancoverdi ci hanno provato in tutti i modi, ma senza creare particolari pericoli ai Colchoneros che hanno gestito andando vicino al gol con Griezmann, protagonista però di una serata no dal punto di vista realizzativo. Una sconfitta indolore dunque per i madrileni che domani incroceranno le dita in vista del sorteggio.

L'Arsenal vede le streghe ma pareggia contro il CSKA

Serata da brividi anche per l'Arsenal che dopo il 4-1 dell'Emirates ha rischiato e non poco in casa del CSKA. I russi infatti nonostante un inizio sotto tono sono riusciti a portarsi addirittura sul doppio vantaggio con Chalov prima e Nababkin poi. Nella ripresa però ci ha pensato Welbeck a far tirare un sospiro di sollievo a Wenger realizzando un gran gol, che ha spento i sogni di remuntada dei russi arresisi poi nel recupero anche a Ramsey per un 2-2 che fa sorridere la squadra londinese.

Marsiglia-Lipsia, quante emozioni. Alla fine la spunta Rudi Garcia

La partita più divertente della serata è stata sicuramente quella tra Marsiglia e Lipsia. Dopo 9′ di gara, già 3 gol: vantaggio tedesco con Bruma, ribaltato dall'autorete di Ilsanker e dal gol di Sarr per accendere le speranze della squadra di Marsiglia. Il Velodrome si è incendiato poi nel finale di frazione per la rete di Thauvin su assist di uno scatenato Payet. Quel Payet che dopo il secondo gol dei tedeschi firmato da Augustin ha realizzato una vera e propria prodezza con un'azione personale da applausi. Nel finale ci ha pensato Salai a chiudere i conti per un 4-2 che ha regalato una notte di festa a tutta la città francese.