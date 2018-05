Insieme hanno condiviso una breve esperienza al Milan, ma che a quanto pare ha lasciato il segno. Adil Rami e Mario Balotelli potrebbero presto ritrovarsi compagni di squadra al Marsiglia. Le ultime indiscrezioni di mercato relative al centravanti prossimo all'addio al Nizza, raccontano di un forte interesse dell'OM che potrebbe così piazzare il colpaccio e soffiare SuperMario anche alle altre pretendenti italiane. Nel frattempo tra gli sponsor dell'operazione potrebbe esserci anche il difensore francese che ha rivolto un messaggio molto particolare a Balo.

Il colorito messaggio di Rami a Balotelli sul futuro al Marsiglia

Rami sarà impegnato con la Francia nella prossima amichevole contro l'Italia. E chissà che in quell'occasione il commissario tecnico Deschamps non gli conceda una chance, con la possibilità di ritrovarsi da avversario proprio Balotelli. Quest'ultimo va verso la riconferma da titolare in azzurro dopo il gol contro l'Arabia Saudita. Il difensore in conferenza stampa è stato stuzzicato sulla possibilità di ritrovare l'anno prossimo Balotelli come compagno di squadra al Marsiglia. Ecco allora che con il sorriso sulle labbra, Rami ha riservato un invito molto particolare a Supermario, in italiano: "Bastardo, vieni qua. Così vinciamo insieme!". Grandi risate in sala stampa, per l'inaspettato messaggio.

Le ultime notizie di calciomercato sul futuro di Balotelli al Marsiglia

E chissà che anche queste parole non contribuiscano ad avvicinare Balo al Marsiglia. L'unica certezza al momento è quella relativa all'addio del centravanti italiano al Nizza dopo due stagioni ricche di gol e prestazioni incoraggianti. In Italia, oltre alla suggestione Parma, il Napoli sembra essersi tirato fuori dalla corsa per SuperMario che a questo punto potrebbe anche essere intrigato dalla prospettiva di rimanere in Ligue 1, in un club che potrebbe anche garantirgli un ingaggio di 4 milioni di euro a stagione. Nel frattempo il bomber ha chiesto informazioni a Florenzi su Rudi Garcia, con il quale l'anno prossimo potrebbe anche parlare in italiano e provare a trascinare l'OM.