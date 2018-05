Due splendide stagioni con il Nizza, tanti gol segnati e un grande ritorno con la maglia della Nazionale, con il bel gol all’Arabia Saudita. Finalmente uno splendido e lungo periodo per Mario Balotelli, che in questo momento è però senza squadra. Ma è solo questione di tempo per l’attaccante, che ha letteralmente l’imbarazzo della scelta e presto firmerà un nuovo contratto. Tante squadre di Serie A hanno pensato a lui, molte lo pensano ancora, ma non è da escludersi che anche nella prossima stagione l’ex nerazzurro giochi in Ligue 1.

Balotelli è stato accostato a tante big del nostro campionato, con più o meno convinzione. Perché in pochi hanno creduto che l’Inter o la Juventus potessero acquistarlo, mentre parevano più concrete le possibilità Napoli e Roma, ma De Laurentiis ha chiuso la porta ancora una volta e i giallorossi per ora hanno altri obiettivi. Dalla Serie A hanno bussato alla porta di Raiola per Balotelli anche il Genoa, il Parma, tornato rapidamente a grandi livelli, e la Sampdoria.

Ma il futuro di Balotelli potrebb’essere ancora in Francia. Il Marsiglia, finalista in Europa League e quarto nell’ultimo campionato, gli avrebbe fatto una proposta vera e propria. Rudi Garcia ha già contatto Balotelli e gli ha spiegato che con il club del Sud della Francia può fare un grande salto di qualità. SuperMario ci sta pensando e ha chiesto, nel ritiro della nazionale, informazioni su Garcia a Florenzi, che ha regalato parole di grande stima al suo vecchio allenatore. Sullo sfondo c’è anche una proposta dell’MLS, già scartata. Mentre in secondo piano c’è invece una proposta del suo vecchio allenatore Lucien Favre, che dopo averlo fatto ritornare su grandi livelli al Nizza lo vorrebbe al Borussia Dortmund, con cui eventualmente potrebbe giocare da protagonista anche la Champions League.