Rispetto. Un avversario lo puoi battere, mandare al tappeto, sommergere di reti e poi gli stringi la mano a fine gara perché competizione, agonismo e lealtà sportiva vanno di pari passo a prescindere dal risultato del campo. Dovrebbe saperlo lo stesso Neymar che sulla pelle porta ancora il segno di quel 7-1 incassato in Coppa del Mondo per mano della Germania. Una figuraccia mondiale, fatta in casa, nell'appuntamento che tutto un Paese attendeva nella speranza di arrivare almeno in finale. Dal Maracanazo al Mineirazo la memoria può giocare brutti scherzi e la storia insegnare un bel nulla.

Dice l'ex Barça che in Francia sono troppo rudi nei suoi confronti, che i difensori usano ogni mezzo per fermarlo, che le ‘buone maniere' non sono proprie di quel campionato così poco competitivo. Mai sentito Maradona lamentarsi per i colpi (e ne ha presi tanti, quello di Andoni Goikoetxea ha rischiato perfino di spezzargli la carriera oltre alla caviglia) ricevuti in campo. L'ex Santos, no. E replica alla sua maniera: voi mi braccate, io vi irrido; voi mi marcate stretto, io vi sbeffeggio stoppando di schiena e ripartendo.

Ho visto il gesto che ha fatto nell'ultima partita e penso che un campione come Neymar dovrebbe avere un po' più di rispetto per gli altri giocatori. Non è stato piacevole il suo comportamento.

A parlare così è Andrea Raggi, il difensore italiano del Monaco che sfiderà in finale di Coppa di Lega il Paris Saint-Germain e ha messo nel mirino la stella brasiliana per il suo atteggiamento. Nell'intervista al quotidiano sportivo L'Equipe spiega perché censura l'episodio che ha visto protagonista l'attaccante del Psg che, dopo una serie provocazioni tra tunnel e sombreri, ha prima teso la mano ad Hamari Traoré per aiutarlo a rialzarsi e poi l'ha ritirata facendo infuriare il giocatore del Rennes.