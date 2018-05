Tra l'Inter e Rafinha è sbocciato un amore quasi inaspettato. Il calciatore brasiliano è diventato indispensabile per la squadra di Luciano Spalletti e ha instaurato un rapporto fantastico sia col gruppo che con la tifoseria della Beneamata. La dirigenza nerazzurra si sta impegnando a trattare con il Barcellona per ridurre il riscatto fissato a 35 milioni perché il figlio d'arte continua a lanciare messaggi d'amore verso la causa interista. In un'intervista a Globoesporte Rafinha ha parlato di questa situazione intricata che già è diventata un tormentone tra i supporter dell'Inter:

So che non dipende da me, ma il mio desiderio è quello di restare perché mi trovo benissimo. Barcellona è casa mia e sentirò sempre un po' di nostalgia, ma qui ho trovato un ambiente stupendo e dei compagni straordinari. A Milano mi sento felice.

Il numero 8 si è soffermato sul suo rapporto con i nuovi compagni e sul suo inserimento in squadra grazie all'aiuto di Mauro Icardi, che già conosceva ai tempi delle squadre giovanili del Barça:

Sono arrivato solo pochi mesi fa, ma in realtà è come se fossi all'Inter da anni. Mi sono subito trovato a mio agio e il mio inserimento è stato facilissimo. Mi trovo bene soprattutto con gli altri connazionali, ma ho legato con tutti. Ringrazio in particolare Mauro Icardi, che conosco da quando avevo 16 anni. È stato lui a spiegarmi cosa significasse giocare nell'Inter facilitando il mio inserimento.

Infine Rafinha ha voluto sottolineare come l'essere passato all'Inter a gennaio gli ha permesso di ritrovare fiducia in se stesso e che gli piacerebbe rimanere a Milano anche nelle prossime stagioni: