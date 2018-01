Oggi l’Inter ha presentato a stampa e tifosi il brasiliano Rafinha, il secondo colpo del mercato invernale dei nerazzurri. Sorridente e baldanzoso l’ex del Barcellona ha detto di avere grande voglia e ha dichiarato di essere già pronto a debuttare con la maglia nerazzurra. Domenica prossima Rafinha potrebbe giocare, magari uno spezzone di partita, contro la Spal, nel match in programma all’ora di pranzo. Spalletti ha detto che il giocatore ‘va aiutato’ perché reduce da un infortunio e da una lunga assenza, ma il suo battesimo interista potrebbe arrivare subito a Ferrara.

Rafinha definisce il suo ruolo.

Nella prima conferenza stampa da interista Rafinha ha parlato del vecchio amico Icardi, con cui è cresciuto ai tempi delle giovanili del Barcellona: “Avevo tanta voglia di venire qui, per fortuna è andato tutto per il meglio. Icardi? Lui è il primo con cui ho parlato. Abbiamo studiato e cominciato a giocare insieme”, e ha detto qual è il suo ruolo. Rafinha si definisce un centrocampista, che può occupare ogni posizione del campo: “Sono un centrocampista, da sempre, con il Barcellona ho giocato in tutte le posizioni, anche da esterno. Sono pronto a giocare in qualsiasi posizione mi chieda Spalletti”, e soprattutto ha detto di essere in grande forma, anche se non gioca con continuità da settimane: “Sto bene, ho recuperato e ho voglia di giocare. E ho voglia di giocare il derby”. Il brasiliano ha amato molto anche un grande interista del passato, suo connazionale. A sorpresa non è Ronaldo, ma Adriano: "Un campione dell'Inter del passato? Penso ad Adriano, un mostro, aveva una forza impressionante".



Rafinha, maglia numero 8 in onore di Thiago Motta.

Maglia numero 8 per Rafinha che ha spiegato i motivi che lo hanno portato a fare questa scelta, in onore di un ex centrocampista nerazzurro "La maglia numero 8 di Thiago Motta? "Lui è un grande giocatore, lo ammiro dai tempi del Barcellona. Lo conosco bene, è un orgoglio avere il suo stesso numero, all'Inter ha fatto benissimo". E la speranza dei tifosi nerazzurri è che Rafinha possa seguire le orme dell'esperto centrocampista attualmente al Psg, e capace di ritrovare lo smalto dei tempi migliori proprio nel corso della sua esperienza milanese.

Che posizione può occupare in campo Rafinha.

Rafinha dunque si è definito un centrocampista. Spalletti lo sa bene e sa anche che il brasiliano può essere schierato nella batteria dei trequartisti. Se l’allenatore toscano vorrà uno schieramento più offensivo potrà mettere l’ex Barcellona con Perisic e Candreva alle spalle di Icardi. Ma Rafinha potrebbe anche far rifiatare uno tra Perisic e Candreva, che nelle ultime settimane sono parsi un po’ stanchi, avendo giocato tantissimo nella prima metà della stagione.