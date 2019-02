Non è un momento positivo per Radja Nainggolan. Dopo il finale di 2018 movimentato con la multa ed esclusione per il ritardo in allenamento, e il presunto audio Whatsapp relativo allo sfogo e all'apertura ad un ritorno a Roma è arrivato un inizio di 2019 complicato e culminato nel rigore fallito contro la Lazio, decisivo per l'eliminazione dalla Coppa Italia dell'Inter. Come se non bastasse a poche ore da Parma-Inter, il centrocampista deve fare i conti con una nuova polemica social con Fabrizio Corona. Il tutto per prendere le difese del compagno Marcelo Brozovic.

in foto: https://www.instagram.com/coronamagazineofficial/?hl=it

Nainggolan difende Brozovic, bagarre social con Corona

Tutto è nato sul profilo social del magazine di Fabrizio Corona. Questo l'attacco a Marcelo Brozovic, per un presunto post Bologna-Inter 0-1 tutt'altro che di basso profilo: "Marcelo Brozovic, festeggiamenti dopo la sconfitta di domenica sera. Il centrocampista croato paparazzato in un noto locale di Milano, dopo la sconfitta contro di Bologna. Che vergogna!". Taggato nel contenuto anche Radja Nainggolan che non ha perso tempo per rispondere sempre a mezzo social come svelato in una stories dallo stesso profilo social: "Taggami pure… ma scrivete notizie di valore, per favore! Questo non è il b38. Intanto già vedete i commenti per quanto siete credibili. Questo è il noto ristorante Yakut. Dopo la partita se ne è andato a mangiare qualcosa, si vede il narghilè sotto di lui… svegliatevi. O almeno fate bene il vostro lavoro, grazie. Non inventate cose che non esistono".

in foto: https://www.instagram.com/coronamagazineofficial/?hl=it

Il botta e risposta tra Radja Nainggolan e Fabrizio Corona

La polemica è andata oltre. La controrisposta di Corona ha gettato ulteriore benzina sul fuoco: "Grazie caro del chiarimento, sappiamo benissimo che conosci tutti i locali di Italia. Ciò non toglie che dopo la figuraccia è andato in un locale di tr… come al solito anziché starsene a casaLa cosa strana semmai è: come mai non c'eri anche tu? Lo sai benissimo che è un locale di tr…". Il ninja dell'Inter ha provato a chiosare così: "Non ci sono mai stato, quindi non lo so". Un episodio che conferma che i rapporti tra i due si sono incrinati soprattutto dopo l'intervista di Ginevra Sozzi, presunta amante, proprio ai microfoni di Fabrizio Corona, in cui ha raccontato il flirt con il calciatore nerazzurro.