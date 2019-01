La Juventus è sempre attivissima sul mercato, e mentre cerca di capire se riuscirà a prendere già in questa sessione di mercato Ramsey, guarda anche alla campagna estiva. Non sono affatto nascosti gli obiettivi dei Campioni d’Italia che sognano Pogba e Isco e che pensano soprattutto a Marcelo, grande amico di Cristiano Ronaldo e in uscita dal Real Madrid.

Marcelo obiettivo di mercato della Juventus

Marcelo avrebbe voluto andare via già la scorsa estate, il Real gli disse di no, successe pure a Modric, perché non voleva smantellare la squadra. Il brasiliano però ha chiesto nuovamente la cessione e a fine stagione probabilmente diventerà un giocatore della Juventus, che vuole diventare sempre più forte. Di Marcelo si parla molto in queste settimane e si parla soprattutto del suo peso. Perché il terzino è tornato un po’ più rotondo dopo la sosta e in tanti hanno notato che il trentenne terzino ha preso qualche chilo di troppo. Anche se va detto che Marcelo, pur non essendo al top della forma, resta sempre su alti livelli.

Schuster parla del peso (forma) di Marcelo

Sulla questione si è espresso anche Bernd Schuster, ex centrocampista tedesco del Barcellona che ha allenato il Real Madrid, che ha parlato apertamente dei chili di troppo di Marcelo. L’ex calciatore ha rivelato che anche Sneijder, ai tempi del Real aveva lo stesso problema e soprattutto nutre grossi dubbi sul suo stato fisico, e non pensa che in futuro il brasiliano riuscirà facilmente a mantenere il peso forma: