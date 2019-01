Massimiliano Allegri è un punto fermo per la Juventus. L'allenatore rappresenta una vera e propria garanzia per i bianconeri che guida dall'estate 2014. Archiviati gli scetticismi iniziali, il mister classe 1967 ha dominato in Italia sfiorando in due occasioni la Champions, conquistando la stima e le attenzioni di tutti (o quasi) i top club del Vecchio continente. I numeri d'altronde parlano chiaro per Allegri che negli ultimi 3 anni e mezzo non ha avuto rivali come media punti all'attivo considerando i top 5 campionati europei.

Quanti scudetti ha vinto Massimiliano Allegri

Massimiliano Allegri ha già lasciato un segno indelebile nella storia del calcio italiano. L'allenatore della Juventus può essere considerato uno degli allenatori più vincenti considerando il territorio nazionale e il massimo trofeo. 5 gli scudetti conquistati dal toscano (1 con il Milan e 4 con la Juventus, senza dimenticare le 4 Coppe Italia e 2 Supercoppe, con 2 finali di Champions con i bianconeri), 2 in meno del recordman Giovanni Trapattoni, alla pari con due "mostri sacri" come Fabio Capello e Marcello Lippi che potrebbero essere superati in caso di successo in questa stagione.

Allegri primo per media punti e percentuale di vittorie nei top 5 campionati d'Europa

Il dato più interessante però è quello relativo agli ultimi 3 anni e mezzo. In questo periodo Massimiliano Allegri non ha rivali in termini di media punti in campionato nei top 5 campionati del Vecchio Continente (ovvero Liga, Premier, Bundesliga, Ligue 1 e Serie A) e percentuale di vittorie considerando anche le coppe europee. La media punti collezionata infatti dall'allenatore della Juventus, come evidenziato da Sportmediaset, è di 2.48 punti a partita con una percentuale di vittorie del 74%.

Allegri meglio di Guardiola, Ancelotti e Zidane

Al secondo posto in questa speciale classifica c'è il manager del Manchester City Pep Guardiola con una media-punti di 2.41 e una percentuale di vittorie tra campionato e coppe dal 2015-2016 del 72%. Terzo gradino del podio per Ancelotti (2.36 – 68%), davanti al manager capace di vincere tre volte la Champions Zinedine Zidane (2.31 – 70%). A seguire ecco Sarri (2.25 – 66%) e a chiudere la top six Diego Simeone prossimo avversario di Max Allegri in Champions con l'Atletico (2.13 – 62%)