In pochi in quella ormai lontana estate del 2014 avrebbero ipotizzato un matrimonio così lungo (e vincente) tra Massimiliano Allegri e la Juventus. E invece il tecnico arrivato per sostituire Antonio Conte (e accolto anche con durezza da parte di alcuni tifosi bianconeri) guida ancora con successo la Vecchia Signora con cui ha vinto 4 scudetti, altrettante Coppe Italia, e una Supercoppa, oltre a sfiorare la vittoria in Champions con due finali all'attivo. Vittorie che gli hanno permesso di blindare la panchina e rientrare nella top ten degli allenatori più longevi dei top 5 campionati d'Europa

Massimiliano Allegri è l'allenatore della Juventus dal 2014. 5 stagioni in bianconero (considerando anche quella attuale) per il tecnico toscano che oltre ad essere il più longevo in panchina in Serie A, è entrato nella top ten degli allenatori alla guida della stessa squadra da più tempo dei top 5 campionati europei (Liga, Premier, Ligue 1, Bundesliga e appunto Serie A). Un risultato "eccezionale" considerando la tendenza nel nostro torneo di rimuovere spesso e volentieri i tecnici dal loro incarico. Lo stesso Max ha rischiato di salutare i bianconeri in due occasioni, la prima quando la sua Juve era molto indietro in classifica nel 2015-2016 (poi arrivò una clamorosa rimonta e il titolo) e poi due estati fa dopo la finale di Champions persa con il Real Madrid

La classifica degli allenatori da più tempo in panchina nei top 5 campionati d'Europa, c'è Allegri

Massimiliano Allegri, che può essere considerato il Ferguson della Juventus, occupa il nono posto nella speciale classifica dei tecnici più longevi dei top 5 tornei. Il primatista in questa particolare graduatoria, come evidenziato da Sportmediaset, è Moulin dell'Angers in carica dal 1° luglio 2011. Battuto per pochi mesi Diego Simeone assunto dall'Atletico Madrid il 23-12-2011. A seguire ci sono Streicht del Friburgo e Dall'Oglio del Digione che hanno iniziato a lavorare per i loro club rispettivamente a gennaio e giugno del 2012. Poi ecco Dyche del Burnley da ottobre dello stesso anno, e un altro tecnico di un top team ovvero Pochettino che ha preso le redini del Tottenham il 27 maggio del 2014, pochi mesi prima di Hughton del Brighton e di Allegri della Juventus (il 16-7-2014, la formalità del suo ingaggio). A chiudere ecco Pellissier all'Amiens dal 31-12-2014.