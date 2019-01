Il tormentone di mercato relativo al futuro di Mario Balotelli è arrivato al capolinea. Manca pochissimo e poi il centravanti italiano, potrà considerarsi a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Marsiglia. La stampa francese non ha dubbi sull'accordo tra l'Olympique e il Nizza per il trasferimento di Balo che da qui al termine della stagione incasserà dal suo nuovo club una cifra considerevole.

Mario Balotelli al Marsiglia, le ultime notizie di calciomercato

Secondo le ultime indiscrezioni di calciomercato riportate da L'Equipe è solo questione di ore: Mario Balotelli è il promesso sposo del Marsiglia. Il club biancoceleste ha trovato l'accordo con il Nizza, e dunque si prepara ad abbracciare Supermario che cercherà di rilanciarsi alla corte dell'ex Roma Rudi Garcia, dopo gli ultimi difficili mesi al Nizza. La sua ultima partita risale al 4 dicembre, con Balotelli che ha fatto più parlare di sé che per varie polemiche, ultima quella con il suo tecnico Rudi Garcia.

Quanto guadagnerà Mario Balotelli al Marsiglia

Sono state rese note le cifre dell'accordo economico tra Mario Balotelli e Marsiglia. Il regista dell'operazione, ovvero l'agente del centravanti italiano Mino Raiola ha strappato un contratto importante per il suo assistito. Secondo La Provence infatti, Balo percepirà da qui al termine della stagione, ovvero per 17 partite, 3 milioni di euro. Una somma notevole se si considera che il suo ingaggio stagionale al Nizza è di circa 5 milioni all'anno.

L'esordio di Balotelli con il Marsiglia

In attesa dunque dell'ufficialità di Mario Balotelli, a Marsiglia sono già pronti per vedere in campo il calciatore ex di Inter e Milan. La prima uscita del bomber con la nuova maglia potrebbe concretizzarsi già in occasione della partita di venerdì contro il Lilla. L'OM dunque potrà contare anche su Balo e sulla sua voglia di riscatto per cercare di risalire la classifica e conquistare un piazzamento per l'Europa che conta.