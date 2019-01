Dove giocherà Mario Balotelli? L’attaccante italiano molto probabilmente lascerà il Nizza in questa sessione di mercato, non tornerà in Serie A e resterà a giocare nel campionato francese. Il futuro del ventottenne attaccante italiano sarà al Marsiglia, che cerca un centravanti, vuole scalare posizioni in classifica e raggiungere la qualificazione alla Champions League.

L’addio di Balotelli al Nizza

Nemmeno un gol in questa stagione per Balotelli che da tempo ha un pessimo rapporto con il tecnico Patrick Vieira. Il presidente del club si era impuntato e aveva detto che l’ex di Inter e Milan sarebbe rimasto al Nizza fino al termine della stagione, ma non sarà così. I rapporti tesi con il tecnico e lo scarso apporto alla squadra rossonera hanno fatto precipitare la situazione e l’addio sarà anticipato. Balotelli lascerà il Nizza già nel mercato di gennaio, presto ci sarà la risoluzione del contratto, poi il giocatore sarà libero di collocarsi con chi vuole.

Il Marsiglia nel futuro di Balotelli

Una squadra Balotelli già l’ha trovata. Dopo Inter, Manchester City, Milan, Liverpool e Nizza il centravanti italiano giocherà con il Marsiglia che da tempo lo sta corteggiando. Rudi Garcia dopo aver vissuto una splendida annata (finale in Europa League, 4° posto in League 1) quest’anno sembrava dovesse guidare agevolmente la sua squadra verso un posto in Champions, ma i risultati sono stati finora molto deludenti. L’acquisto di Strootman non ha aiutato la squadra, che è carente in tutti i reparti. Balotelli è il centravanti che serve al Marsiglia, e in questa nuova avventura l’attaccante cercherà di ritornare a segnare con continuità e cercherà di riconquistare anche il posto in nazionale. Mancini recentemente ha detto: