Quanto vale Eden Hazard? Quanto dovrà mettere sul piatto il club (il Real Madrid?) che vorrà strappare il talento belga al Chelsea nelle prossime sessioni di calciomercato? I Blues hanno fissato il prezzo per quello che è il calciatore più rappresentativo della squadra di Maurizio Sarri. Secondo la stampa inglese la quotazione di Eden Hazard è di 112 milioni di euro. Una cifra importante, ma nelle corde dei top club interessati al numero 10 della formazione dello Stamford Bridge.

Quanto costa Eden Hazard, il Chelsea fissa il prezzo del calciatore belga

Il Chelsea dunque avrebbe fissato il prezzo di Eden Hazard. Secondo quanto riportato dal tabloid inglese Telegraph, chi vorrà acquistare il nazionale belga dovrà partire da un'offerta di 112 milioni di euro. Una somma a dir poco importante ma che potrebbe non spaventare più di tanto i top club interessati ad Eden Hazard, in primis il Real Madrid che da tempo sta sondando il terreno per il numero 10 dei Blues.

Quale futuro per Eden Hazard, tra il calciomercato e il rinnovo

Eden Hazard ha un contratto con il Chelsea fino al 2020. Sul tavolo c'è la proposta di rinnovo del club dello Stamford Brige, con prolungamento fino al 2022 e ingaggio da 18 milioni di euro. Basterà per blindare il belga? Dopo le voci relative ad un possibile addio nella scorsa estate, Hazard alla fine è rimasto convinto anche dal gioco di Sarri. Recentemente poi ha dichiarato: "Voglio diventare una leggenda di questa società, proprio come Terry, Lampard e Drogba". Parole di circostanza? Nei prossimi mesi lo sapremo, anche perché in caso di flop dei Blues, allora la prospettiva di un addio potrebbe concretizzarsi seriamente.

Hazard, il Real Madrid non molla la presa sul mercato

E tra i top club interessati al campione del Chelsea c'è senza dubbio il Real Madrid. Già da tempo le merengues hanno puntato Hazard, scontrandosi però con il muro del Chelsea. Le cose potrebbero però cambiare in futuro, quando Florentino Perez potrebbe decidere di piazzare il primo vero colpo di calciomercato dell'era post Cristiano Ronaldo, puntando proprio sul belga. Quest'ultimo dal canto suo, secondo le indiscrezioni provenienti da Oltremanica, starebbe aspettando per valutare eventuali proposte del club campione d'Europa. Attenzione però anche a Barcellona e Psg, sempre alla finestra quando si tratta di top players.