Stava per diventare un vero e proprio caso, ma alla fine Eden Hazard ha sposato la causa dei Blues di Londra, per la gioia dei tifosi del Chelsea e di Maurizio Sarri che nel trequartista belga sta investendo moltissimo della sua attuale avventura in Premier League. Se infatti in estate Hazard era stato ad un passo dal lasciare l'Inghilterra per passare in Spagna al Real Madrid, oggi il giocatore è un simbolo del nuovo corso del club di Abramovich.

Dopotutto Hazard ha preso in mano la squadra in questi ultimi mesi assecondando i dettami tattici di Maurizio Sarri e permettendo al Chelsea di esprimersi ad altissimi livelli in campionato, restando tra le prime della classe e contendendo a Manchester City e Liverpool le primissime posizioni in classifica. Anche grazie a suoi ultimi gol: il belga del Chelsea, negli ultimi 10 giorni ha realizzato ben 4 delle 5 reti messe a segno dai Blues fra Premier League ed EFL Cup.

La rinascita di Hazard

L'attuale è la (parziale) stagione migliore di Hazard a Londra. Se si guarda all'avventura inglese del belga, Hazard dopo tre prime stagioni più che positive, era passato a soli 4 gol e 4 assist del 2015-16. Poi, nel primo anno dell'ex ct della Nazionale Antonio Conte, una lenta rinascita, con 16 reti e 5 assist, fino ai 12 e 4 nel secondo. Ma è con Maurizio Sarri che Hazard sta dando il meglio di sè: il numero 10 dei Blues è già arrivato a 10 gol e 9 assist in questa prima metà di campionato con una proiezione di assoluto livello.

I 100 gol e il Real Madrid

In totale, al momento, Hazard ha sfondato quota 100 gol con la maglia dei Blues tra campionato e coppe e ultimamente l'interesse per il mercato sembra essere svanito: "Sono tutti felici ed entusiasti, anch'io voglio segnare più gol per il Chelsea e voglio diventare una leggenda come Lampard e Drogba, e cercare di essere il migliore". Il Real Madrid, dunque, è più lontano anche se dalla Spagna assicurano che sono pronti sempre 170 milioni da spendere la prossima estate.