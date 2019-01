Kalidou Koulibaly non smette mai di stupire. Il difensore del Napoli sta sfoderando una stagione eccezionale, e la conferma è arrivata anche dal mercato con i top club di mezza Europa pronti a fare follie per provare a strapparlo agli azzurri. I numeri collezionati dal gigante senegalese in questa prima parte di stagione parlano chiaro e confermano le sue doti. Gli ultimi sono quelli relativi alla percentuale di palloni recuperati: nessuno ha eguagliato finora le prestazioni di Koulibaly in Serie A.

Kalidou Koulibaly da record, è il difensore della Serie A che ha recuperato più palloni

L'ultima eccezionale statistica sul rendimento di Kalidou Koulibaly con il Napoli arrivano dalla Lega Serie A. In un tweet è stato pubblicato un dato relativo alle prestazioni del classe 1991 che in 1610 minuti giocati in campionato, ha vinto il 70.6% dei contrasti, ma soprattutto ha messo a referto ben 91 palloni recuperati. Nessun altro difensore ha fatto meglio di Koulibaly che dunque è il recordman di questa speciale classifica, e si conferma un vero e proprio muro difensivo della squadra di Carlo Ancelotti.

Quanto vale Kalidou Koulibaly, l'offerta di calciomercato dello United al Napoli

Stagione finora da incorniciare per Kalidou Koulibaly che dopo il brutto finale di 2018 per gli ululati razzisti incassati a San Siro ha ricevuto la solidarietà di tutto il mondo del calcio. In avvio di 2019 poi ecco la gioia per il premio di migliore giocatore del Senegal, per iniziare l'anno alla grande. Il nome di Koulibaly è molto caldo nelle ultime settimane in chiave calciomercato, alla luce del forte interesse di numerosi top club del Vecchio Continente nei suoi confronti. Le ultime indiscrezioni sono quelle relative al pressing del Manchester United che sarebbe disposto ad offrire addirittura 100 milioni di euro per il difensore. Appuntamento alla prossima estate con De Laurentiis (e Ancelotti) che non vogliono privarsi del difensore, per il quale in passato sono stati rifiutate anche proposte di circa 90 milioni.