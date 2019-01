Anche il presidente della FIFA ha commentato gli ululati razzisti a Koulibaly, vittima di offese razziste nel corso della partita tra Inter e Napoli. Da Dubai Gianni Infantino ha parlato della violenza nel calcio, ha suggerito leggi severe per combatterla, ma ha anche parlato del Mondiale a 48 squadre e del VAR: “Un’esperienza vincente, che non abbandonerei per alcun motivo al mondo. Ci sono state tante discussioni con Collina, alla fine mi ha convinto e questo è un suo successo”.

Infantino dopo aver espresso la propria vicinanza a Koulibaly: “Tristezza e sdegno per i fischi di San Siro, massima solidarietà a Koulibaly”, il numero uno del calcio Mondiale ai microfoni di ‘Sky Sport 24’ ha parlato delle brutte vicende accadute a Milano, prima di Inter-Napoli:

I teppisti sono molti meno di quanto si possa immaginare, non sono migliaia ma decine. Occorre prenderli e sbatterli fuori dal calcio. La violenza può scaturire anche dalle parole fuori luogo, per questo chiedo a tutti i dirigenti di abbassare i toni. La violenza è da combattere con leggi dure, come hanno fatto in Inghilterra dve il problema hooligans è stato risolto.

in foto: Koulibaly è stato oggetto di offese razziste in Inter–Napoli.

Il Mondiale di Calcio passerà a 48 squadre, ufficialmente dal 2026, ma il presidente della FIFA Infantino a sorpresa annuncia che già da quello del 2022 il numero delle squadre potrebbe aumentare. Il dirigente svizzero spiega anche perché si è deciso di aumentare le partecipanti: