Nell'ultima giornata del campionato spagnolo ha celebrato con una doppietta il ritorno in campo dopo l'infortunio al braccio. Leo Messi ha ritrovato la via del gol in Barcellona-Betis, non riuscendo però ad esultare alla luce della clamorosa sconfitta interna rimediata contro gli andalusi. Ancora due reti dunque per il campione argentino premiato ieri per il titolo di capocannoniere conquistato nella Liga la scorsa stagione. Passano gli anni dunque per Messi, che continua a mietere record. L'ultimo è quello relativo al numero di gol segnati in carriera con un'unica casacca: 566 quelle realizzate con il Barcellona, con il sorpasso dunque a Gerd Müller e nel mirino una leggenda come Pelé.

Quanti gol ha segnato Messi con il Barcellona, superato il record di Gerd Müller

Grazie alla doppietta segnata in Barcellona-Betis, Leo Messi ha raggiunto quota 566 gol con la maglia dei catalani, ovvero l'unica indossata nella sua avventura da professionista. Due reti che hanno permesso al numero 10 della formazione catalana di conquistare il secondo posto in solitaria nella speciale classifica all-time dei bomber con lo stesso club. Superata un'altra leggenda come il bomber tedesco Gerd Müller, che nella sua carriera con la casacca del Bayern tra il 1964 e il 1979 ha realizzato 565 reti. Adesso Leo Messi ha messo nel mirino il primo posto, occupato da Pelé. Quest'ultimo con la maglia del Santos in ben 18 stagioni ha segnato la bellezza di 643 gol. Un bottino che arriva addirittura a quota mille se si considerano le realizzazioni nelle amichevoli, quelle con la nazionale brasiliana e nel finale di carriera negli Stati Uniti.

Leo Messi e il record di gol di Pelé

Numeri alla mano dunque a Leo Messi bastano 78 gol per piazzare il sorpasso a Pelé diventando così il miglior marcatore di sempre per un club. Riuscirà la Pulce a tagliare questo ennesimo traguardo della sua già eccezionale carriera? Tenendo conto, come evidenziato da Sky, della sua media realizzativa, superiore ai 50 gol a stagione dal 2010, potrebbero bastargli un paio d'anni per conquistare il primato. Senza escludere però stagioni di grazia, come quella relativa al 2012, quando l'argentino trovò la via della rete addirittura in 91 occasione superando il record di 85 di Gerd Müller nel 1972.