Non è bastato il ritorno in campo e al gol di Leo Messi per il Barcellona. La squadra di Valverde davanti al proprio pubblico ha incassato una sorprendente sconfitta contro il Betis Siviglia con il risultato di 3-4. Nel curioso incrocio tra le due formazioni reduce dagli incroci europei con le compagini milanesi Inter e Milan (doppio pareggio), ad avere la meglio sono stati gli andalusi che oltre a fare un bel balzo in avanti nella classifica della Liga, hanno fatto un favore ad Atletico e Real. Se i Colchoneros hanno raggiunto i blaugrana in vetta al campionato, i campioni d'Europa, impegnati sul campo del Celta, con una vittoria potrebbero portarsi a meno 4.

Barcellona, tonfo interno contro il Betis

Leo Messi torna in campo dopo l'infortunio al braccio che lo ha costretto a saltare la doppia sfida Champions contro l'Inter. A suoi fianchi Valverde posiziona Suarez e Malcom rigenerato dalla rete ai nerazzurri e preferito a Dembélé, lasciato a casa per motivi disciplinari. Non è il solito Barcellona e il Betis ne approfitta, portandosi addirittura sul doppio vantaggio nel primo tempo. Gran protagonista il portoghese William Carvalho che inventa prima per il gol di Junior Firpo e inizia l'azione del raddoppio di Joaquin, servito da Tello. I catalani dal canto loro non riescono a trovare la via della rete anche grazie agli interventi dell'estremo difensore avversario Pau Lopez.

La doppietta di Messi non basta. Che papera di ter Stegen

Nella ripresa, Valverde capisce che è il momento di cambiare le carte in tavola e getta nella mischia Vidal al posto di Arthur e Munir per Malcom. I risultati si vedono quando al 68′ Messi riapre il match su calcio di rigore. Squadra di casa che si butta in avanti, ma viene tradita da ter Stegen che con una papera spiana la strada al terzo gol di Lo Celso. Il Barcellona trova la forza di tornare in partita con Vidal, ma complice l'espulsione di Rakitic per doppio giallo incassa un'altra rete firmata da Canales. A nulla serve il secondo gol personale di Messi in pieno recupero, annullato inizialmente per offside e convalidato con il Var. Tonfo pesantissimo per il Barcellona, che riaccende le speranze dei rivali del Real Madrid (e dell'Atletico)