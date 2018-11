Dopo 11 anni né Cristiano Ronaldo né Lionel Messi saranno sul podio del Pallone d'Oro, il trofeo che verrà assegnato da France Football il prossimo 3 dicembre. Dopo il milanista Kakà per un decennio sono stati l'ex stella Real Madrid e l'asso del Barcellona a contendere il prezioso riconoscimento per la carriera di un calciatore. Ne hanno messi cinque a testa in bacheca ma la loro era sembra finita. Chi è il favorito? Secondo un'indiscrezione raccolta e pubblicata su Twitter dal giornalista di Radio France Internationale, Eric Mamruth, in base alla metà dei voti che sarebbero stati già scrutinati sono 3 i nomi ‘caldi': Luka Modric (Real Madrid), Varane (Real Madrid), Kylian Mbappé (Paris Saint-Germain).

E Griezmann? Possibile che l'attaccante campione del mondo sia lontano dal novero di coloro che hanno ricevuto maggiori consensi? Incredibile, davvero. In attesa di dati ufficiali sul tavolo resta la news rilanciata in Rete. Luka Modric, che ha vinto anche il Fifa The Best (alla consegna del premio fece molto rumore l'assenza di CR7), è attualmente il favorito anche secondo le agenzie di scommesse. Per i ‘bookmakers', però, Ronaldo non ha perso ancora tutte le speranze considerati i 15 gol in 13 partite dell'ultima edizione della Champions League.

La conta dei voti, invece, dice altro. Non ci sono numeri ancora ufficiali ma se la tendenza è confermata allora si delinea un criterio chiarissimo: chi ha fallito a Russia 2018 non può essere in cima al podio a dispetto delle stelle francesi e del centrocampista croato sconfitto sì in finale ma già eletto anche miglior calciatore della Coppa.

Pallone d'Oro, chi sono i 30 candidati

Sergio Agüero (Manchester City) – Alisson Becker (Liverpool) – Gareth Bale (Real Madrid) – Karim Benzema (Real Madrid) – Edinson Cavani (PSG) – Thibaut Courtois (Real Madrid) – Cristiano Ronaldo (Juventus) – Kevin De Bruyne (Manchester City) – Roberto Firmino (Liverpool) – Diego Godin (Atletico Madrid) – Antoine Griezmann (Atletico Madrid) – Eden Hazard (Chelsea) – Isco (Real Madrid) – Harry Kane (Tottenham) – N'Golo Kanté (Chelsea) – Lloris (Tottenham) – Mario Mandzukic (Juventus) – Sadio Mané (Liverpool) – Marcelo (Real Madrid) – Kylian Mbappé (PSG) – Lionel Messi (Barcellona) – Luka Modric (Real Madrid) – Neymar (PSG) – Jan Oblak (Atletico Madrid) – Paul Pogba (Manchester United) – Ivan Rakitic (Barcellona) – Sergio Ramos (Real Madrid) – Mohamed Salah (Liverpool) – Luis Suarez (Barcellona) – Raphael Varane (Real Madrid)