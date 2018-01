Non è certo un buon momento per Mauro Icardi all'Inter. Dopo le ultime giornate di mercato in cui l'attaccante nerazzurro è finito nel mirino del gossip e dei rumors incontrollati per un suo presunto imminente passaggio al Real Madrid, adesso si aggiunge anche un problema muscolare che potrebbe tenerlo fuori nella prossima partita con il Crotone, in programma sabato sera alle 20.45 a San Siro.

Una tegola non da poco anche se ultimamente non era più lucido e decisivo sotto porta. Per Mauro Icardi si prospetta uno stop forzato per guai fisici. E per Luciano Spalletti scatta già l'emergenza visto che il calciomercato invernale non ha portato all'allenatore interista un ulteriore giocatore offensivo come era nelle previsioni.

Infortunio in allenamento.

C'è dunque un allarme in casa Inter e porta il nome di Mauro Icardi. Non per nuove voci di mercato ma per un infortunio che rischia di mettere in difficoltà Luciano Spalletti. Nel corso dell'allenamento di questa mattina, infatti, l'attaccante argentino si è fermato per un risentimento muscolare e si sottoporrà nelle prossime ore ai controlli del caso che potrebbero portare anche a saltare il prossimo impegno di campionato. Da verificare, a questo punto, la sua disponibilità per la sfida casalinga di sabato sera contro il Crotone.

Il responso della visita di Maurito.

In serata è arrivato il comunicato ufficiale del club nerazzurro, dopo la visita che l'attaccante ha svolto nelle scorse ore.

"Esami clinici e strumentali per Mauro Icardi, questo pomeriggio all'istituto Humanitas di Rozzano (MI). Gli esami hanno evidenziato un'elongazione agli adduttori della coscia destra. Le condizioni dell'attaccante nerazzurro, saranno valutate nei prossimi giorni".

Spalletti e i soliti problemi.

Per Spalletti dunque, nuove nubi all'orizzonte. La sua Inter che balbetta da sette partite, in cui non è riuscita più a vincere, resterà fino a fine stagione praticamente la stessa. nessun innesto, nessun cambiamento sostanziale. Via Nagatomo e Joao Mario, dentro Lisandro e Rafinha. Poco, quasi nulla, rispetto alle aspettative di inizio gennaio.

Addio Pastore, è stato bello crederci.

Mentre i pensieri del tecnico sono già rivolti al Crotone e alle possibili contromosse tattiche senza Mauro Icardi in campo, Ausilio e Sabatini non sono riusciti a compiere l'ultimo decisivo pressing per Pastore. L'argentino resterà al Psg, scontentando tutti. Ma la realtà è questa: l'agente del giocatore ha lasciato il capoluogo lombardo senza un accordo scritto. Troppi gli intoppi sia economici che burocratici con la società parigina che al di là delle parole ha sempre fatto velo.