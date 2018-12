Kalidou Koulibaly è stato espulso quando mancavano dieci minuti alla fine di Inter-Napoli, l’espulsione del senegalese ha probabilmente fatto girare la partita, vinta in pieno recupero dai nerazzurri. Al termine dell’incontro Ancelotti ha parlato degli ululati razzisti che il ventiseienne centrale ha dovuto ascoltare e subire nel corso della partita, un problema serio che però rischia, come sempre, di rimanere circoscritto a quel momento. Intanto KK rischia una sanzione di almeno due giornate di squalifica.

Perché Koulibaly è stato espulso in Inter-Napoli

Fino all’80’ il difensore del Napoli era stato di gran lunga il migliore in campo, forse a un certo punto ha provato a strafare, si è buttato in avanti, ha cercato di dare una mano ai compagni di squadra, ma ha lasciato la retroguardia scoperta, Politano è fuggito, Koulibaly lo ha buttato giù. Cartellino giallo, già un problema per il senegalese che era diffidato e quindi sapeva in quel momento di saltare l’ultima partita del 2018. KK applaude ironicamente l’arbitro che vede il gesto e dopo il giallo estrae pure il cartellino rosso, il Napoli resta in 10 uomini. Dopo la partita si scoprirà che i compagni protestavano con l’arbitro e a Mazzoleni dicevano che quegli applausi erano rivolti al pubblico che in molte occasioni lo aveva offeso a causa del colore della pelle.

Quale sarà la squalifica di Koulibaly

Koulibaly dovrebbe ricevere una squalifica di due giornate. La quinta ammonizione stagionale subita alla diciottesima giornata già gli valeva un turno di stop, quindi nel momento del fallo su Politano con conseguente giallo il giocatore già sapeva che con il Bologna non ci sarebbe stato. Il cartellino rosso si è aggiunto al giallo e rappresenta un’altra sanzione. I turni di stop saranno molto probabilmente due. Koulibaly salterà anche la partita con la Lazio e tornerà a disposizione tra un mese quando il Napoli giocherà contro il Milan, proprio a San Siro.