Quando si giocherà il recupero del derby di Milano? Bella domanda, alla quale nemmeno il presidente del Coni (e commissario della Lega di A), Malagò, è riuscito a dare una risposta nonostante il gioco d'incastri del calendario realizzato subito dopo il rinvio della 27a giornata per la morte di Davide Astori della Fiorentina. E così, se il resto delle gare è stato spalmato tra il 3 e il 4 aprile prossimi, quanto alla sfida che può decidere una stagione servirà invece attendere almeno fino a giovedì prossimo quando sarà chiaro se la squadra di Gattuso andrà fuori dall'Europa League oppure continuerà il cammino in Coppa.

Si può giocare il 3 o il 4 aprile

E' per questa ragione che, campanilismo a parte, la sconfitta casalinga subita nella gara d'andata contro l'Arsenal (2-0) può dare una mano alla Lega di Serie A sul fronte calendario. Quale sarebbe la prima data utile? Il 3 o il 4 aprile, stessi giorni in cui si disputeranno le altre 6 partire della 27a giornata. Il regolamento, oltretutto, traccia la strada delle decisioni da prendere: il recupero di una gara può essere fissato entro 15 giorni dal rinvio o, in caso di impedimenti, nella prima finestra libera.

Il Milan preme per il 25 aprile o il 1° maggio

Ed è anche per questa ragione – tutt'altro che trascurabile – che la Lega non ha alcuna intenzione di accogliere la richiesta del Milan di spostare ancora più in là nel tempo il match con l'Inter. Per andare incontro alle esigenze dei tifosi, il club avrebbe preferito posticipare il derby al 25 aprile o addirittura al 1° maggio. Opportunità che i vertici di via Allegri hanno ritenuto eccessiva.

I recuperi del 3 del 4 aprile già fissati

Dunque, nell'attesa di capire se il derby di San Siro farà parte della lista dei match già in calendario, il prossimo 3 aprile alle ore 18.30 si giocheranno Atalanta-Sampdoria, Genoa-Cagliari e Udinese-Fiorentina mentre il giorno dopo alle 17 toccherà a Benevento-Verona andare in campo e alle 18.30 si sfideranno Chievo-Sassuolo e Torino-Crotone. Mercoledì prossimo 14 marzo, intanto, ci sarà il recupero Juventus-Atalanta, annullato qualche settimana fa per neve.