Tutte le manifestazioni sportive in Lombardia e in Veneto in programma il 23 febbraio sono state rinviate. La decisione l’ha presa direttamente il governo. Tre delle sei partite che avrebbero dovuto disputarsi oggi sono state così cancellate: Inter-Sampdoria, Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo. Trovare una data per la partita dei nerazzurri è molto complicato, più semplice invece per quella di Verona, perché entrambe le squadre non hanno impegni nelle coppe. L’Atalanta invece deve fare i conti con la Champions per capire quando potrà giocare contro il Sassuolo.

Atalanta-Sassuolo rinviata a data da destinarsi

La partita tra le squadre di Gasperini e De Zerbi doveva giocarsi domenica 23 febbraio alle ore 15, ma è stata rinviata a data da destinarsi a causa del blocco agli eventi sportivi in programma in Lombardia e in Veneto. Ora ci si chiede: quando verrà giocata questa partita di Serie A? L’Atalanta è impegnata in Champions League e trovare una data non è semplicissimo. Anche se qualche finestra c’è, soprattutto se si paragona il calendario potenziale dell’Inter a quello dell’Atalanta, che di sicuro giocherà a Valencia il 10 marzo.

Le possibili date del recupero di Atalanta-Sassuolo

Fermo restando che ancora non si sa quando si potranno giocare nuovamente delle partite di calcio in Lombardia, da ore, si sta provando a ipotizzare una data per Atalanta-Sassuolo. Sicuramente si può escludere la seconda settimana di marzo, perché il 10, che è un martedì i bergamaschi giocheranno a Valencia, il ritorno degli ottavi (all’andata 4-1 show dell’Atalanta). Una data possibile potrebbe essere quella del 18 marzo. Perché se l’Atalanta passerà ai quarti di Champions scenderà in campo anche il 7 o l’8 e il 14 o 15 aprile, la settimana successiva c’è un turno infrasettimanale, mentre nelle due precedenti toccherà alle nazionali. E ovviamente l’Atalanta ha la possibilità di qualificarsi per le semifinali e se sarà così, e verrà scartato marzo per il recupero, la prima data libera sarebbe il 13 maggio. Quindi tutto sembra far pensare al 18 marzo come data utile, ma per fare questo la Lega deve spostare Fiorentina-Sassuolo, in programma venerdì 20 marzo.