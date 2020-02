Nella serata di sabato il governo ha emanato un decreto e ha disposto, tra le altre cose, il rinvio di tutte le attività sportive previste oggi domenica 23 febbraio, in Lombardia e in Veneto. Sono saltate così anche tre partite di Serie A: Atalanta-Sassuolo, Verona-Cagliari e Inter-Sampdoria, che doveva essere il posticipo della 25a giornata. Ora, al di là della preoccupazione per il Coronavirus, molti appassionati si chiedono quando saranno recuperate le tre partite.

Quando si recuperano Verona-Cagliari e Atalanta-Sassuolo

Non dovrebbero esserci tanti problemi per trovare la data di Verona-Cagliari. Le squadre di Juric e Maran non hanno impegni nelle coppe e potrebbero giocare in un giorno infrasettimanale nel mese di marzo. L’Atalanta invece è meravigliosamente impegnata in Champions, ma a esclusione della gara di ritorno con il Valencia, il 12 marzo, non ha impegni infrasettimanali nel prossimo mese. Quindi, con il buon senso, e per non falsare troppo la regolarità del campionato le gare di Verona e Bergamo saranno disputate presto.

Inter-Sampdoria potrebbe essere disputata a maggio

Discorso invece completamente diverso per l’Inter che rischia di giocare la partita con la Sampdoria addirittura nel mese di maggio. Perché se i nerazzurri avanzeranno in Europa League fino alle semifinali sicuramente avranno una partita in meno da giocare fino almeno al 13 maggio, giorno della finale di Coppa Italia che l’Inter può provare di raggiungere (ha perso 1-0 l’andata con il Napoli). Se la squadra di Conte passerà il turno anche in Coppa Italia recupererà la partita con la Sampdoria il 20 maggio, a quattro giorni dalla fine del campionato. Un impegno in più per i nerazzurri, che potrebbero essere ancora in corsa per lo scudetto. E naturalmente anche un problema per i blucerchiati in piena lotta per la salvezza.

Perché Inter-Sampdoria può giocarsi il 20 maggio, il calendario dei nerazzurri

Per gli appassionati di calcio è una manna il calendario degli eventi che c’è da qui fino al mese di maggio. Perché ogni settimana ci saranno delle partite nel mezzo della settimana. L’Inter è in corsa in Europa League, giocherà giovedì il ritorno con il Ludogorets, ha vinto 2-0 all’andata e presumibilmente passerà agli ottavi, in programma il 12 e il 19 marzo. Giovedì 5 marzo c’è Napoli-Inter, semifinale di ritorno di Coppa Italia (1-0 per gli azzurri all’andata). Poi l’attività si fermerà per lasciare spazio alle nazionali e si riprenderà a giocare nel mese di aprile, in cui si disputano i quarti di Europa League il 9 e il 16 aprile, che l’Inter potrebbe giocare. Il 22 di aprile è in programma un turno infrasettimanale di Serie A. E se Lukaku e compagni andranno in semifinale scenderanno in campo anche il 30 aprile e il 7 maggio. Va da sé che Conte e i suoi vogliono vincere il trofeo e arriveranno fino in fondo in Europa League non potranno giocare fino a metà maggio, almeno, la partita con la Sampdoria. Se invece l’Inter uscirà negli ottavi o nei quarti di Europa League la gara con la Sampdoria invece verrà recuperata nel mese di aprile.