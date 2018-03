Dopo la tragica morte di Davide Astori tutte le partite della 27esima giornata di Serie A in programma domenica sono state rinviate. Decisione sacrosanta, anche se sui social c’è stato chi ha avuto il coraggio di lamentarsi. Nei giorni scorsi sono state stabilite le date per sei delle sette partite saltate. Cinque di esse si giocheranno tra il 3 e il 4 aprile, mentre Atalanta-Sampdoria si giocherà l’11 aprile. Non è stata ancora trovata una data per il derby Milan-Inter. Nemmeno Malagò sa quando si potrà giocare la stracittadina milanese.

Quando si giocherà Milan-Inter

Non c’è ancora una data per il derby e fino a quando non si conoscerà il cammino europeo del Milan e della Juventus non ci sarà una data. Perché i rossoneri sono impegnati in Europa League e se elimineranno l’Arsenal e andranno ai quarti il derby non si potrà disputare né il 4 né l’11 aprile e se i rossoneri andranno fino in fondo nell’unica competizione europea che non hanno mai conquistato ci sarebbe un’unica data disponibile, quella del 9 maggio, in cui però è in programma, almeno ufficialmente, la finale di Coppa Italia tra Juventus e Milan.

L’eventuale spostamento della finale di Coppa Italia

Il problema è serio, perché trovare una data è difficile al momento e potrebbe essere potenzialmente quasi impossibile giocare il derby. Perché nel caso il Milan e la Juventus riuscissero a qualificarsi rispettivamente per la finale di Europa League e di Champions non ci sarebbe quasi la possibilità di giocare il derby. Se la Juventus invece non riuscisse a qualificarsi per quella di Champions, il derby si potrebbe giocare il 9 maggio e la finale di Coppa Italia potrebbe essere spostata al 25 maggio, il giorno precedente la finale di Kiev.

Le parole di Malagò

Il presidente del Coni Malagò, che è il commissario della Lega di Serie A, senza nascondersi ha ammesso che non è facile trovare una data al derby, ma al momento questo non dev’essere un problema. La priorità è vedere finalmente due squadre italiane in fondo nelle coppe