Il Manchester City ha disputato una Premier League eccezionale. La squadra di Guardiola ha ottenuto finora 27 vittorie, 3 pareggi (con Everton, Crystal Palace e Burnley) e ha perso solo 1 partita (con il Liverpool a metà gennaio). 84 punti su 93 disponibili, una differenza reti di +67. Insomma numeri da record per la metà blu di Manchester che nel derby sabato potrebbe vincere il campionato con sei turni d’anticipo.

Quando il Manchester City può vincere la Premier

La festa quelli del City l’hanno già preparata da tempo per il terzo titolo di questo decennio, gli altri li hanno vinti Mancini nel 2012 e Pellegrini nel 2014. Il margine non lascia alcun tipo di dubbio. Il calendario invece pone uno scherzetto sia ai Citizens che allo United. Perché le squadre di Guardiola e Mourinho si affronteranno sabato prossimo nella 33a giornata (ma per entrambe sarà la 32esima partita). Lo United vorrebbe togliersi almeno uno sfizio in questa stagione e cercherà i tre punti che rimanderebbero almeno di una o due settimane la conclusione definitiva del campionato. Ma se il City vincerà i giochi saranno ufficialmente chiusi e il trionfo di Guardiola sarà completo.

Perché il City può vincere già la Premier sabato prossimo

Il Manchester City ha 84 punti e deve giocare altre sette partite, Guardiola può superare il muro dei cento puti. Alle spalle del City ci sono United, Liverpool e Tottenham, di fatto certe del posto in Champions, che si giocano il platonico secondo posto. Gli Spurs hanno 64 punti e devono disputare sette gare, dunque possono ottenere al massimo 85 punti. Il Liverpool di punti ne ha 66, ma ha giocato una partita in più, quindi Klopp può arrivare al massimo a 84, di fatto è già fuori dai giochi (essendoci un divario abissale nella differenza reti). Il Manchester United ha 68 punti e sette partite da giocare, il massimo per Mourinho è 89. Mentre con sei vittorie e un pareggio raggiungerebbe quota 87. Fatti tutti questi calcoli il Manchester City sa che vincendo chiuderebbe definitivamente i giochi e conquisterebbe il titolo.

Le vittorie in anticipo della Premier League

Chiaramente se non riuscirà a battere lo United, il City avrà ulteriori occasioni per realizzare il matchpoint e la festa sarebbe rimandata di un paio di settimane al massimo. Ma vincendo il titolo sabato otterrebbe anche un altro primato, quello del successo più veloce. Perché il Manchester United nel 2001 vinse il titolo con 5 giornate d’anticipo; in questo caso i turni sarebbero sei. Mentre in due occasioni i Red Devils hanno trionfato con quattro turni d’anticipo (2000 e 2013). L’Arsenal degli ‘invincibili’ trionfò con identico anticipo nel 2004. Mentre il Chelsea ha chiuso i giochi con tre turni d’anticipo nel 2005 e nel 2015.