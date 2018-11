Qualche settimana fa vi abbiamo raccontato delle indiscrezioni sulla presunta volontà del Besiktas di rispedire al mittente Loris Karius, per le prestazioni non convincenti. A fare chiarezza sul portiere di proprietà del Liverpool sfortunato protagonista di due papere che hanno fatto il giro del mondo nell'ultima finale di Champions League, ci ha pensato lo stesso club turco che ha deciso di dargli fiducia prendendolo in prestito nella scorsa estate.

Le indiscrezioni di mercato sul ritorno di Karius al Liverpool

Indiscrezioni di mercato parlavano di un possibile ritorno al Liverpool anticipato per Loris Karius. Il Besiktas non convinto dalle prove del classe 1993 avrebbe deciso di non riscattare il suo cartellino, proponendo ai Reds uno scambio di prestiti, magari con un altro giocatore gradito come l'attaccante belga Origi. Cosa c'è di vero in questi rumours di mercato? A fare chiarezza sul futuro del suo tesserato ci ha pensato il presidente della società turca in un'intervista ufficiale al sito del club.

Quale sarà il futuro di Karius, l'annuncio del presidente del Besiktas

Nessuna volontà di privarsi in anticipo di Loris Karius per un Besiktas che al contrario è pronto a dargli fiducia facendogli firmare un contratto permanente. Queste le parole del patron dei bianconeri di Turchia: "Dobbiamo dargli il tempo di lavorare, il nostro obiettivo è quello di acquistarlo a titolo definitivo. Sono storie senza senso. Bisogna dare tempo a Karius di fare il suo lavoro. Si tratta di un ottimo portiere, a Dio piacendo la nostra intenzione è quella di fargli firmare un contratto permanente. Il club non ha alcuna intenzione di concludere in maniera prematura il prestito"

Il rendimento di Karius in Turchia

Il suo percorso professionale in Turchia non è iniziato nel migliore dei modi per Loris Karius. Vivo il ricordo della maledetta notte di Kiev per l’estremo difensore che si è reso protagonista di nuovi interventi da dimenticare, che hanno alimentato anche l’ironia della Rete nei suoi confronti. 11 le presenze con il Besiktas con 16 gol subiti per un ragazzo che potrebbe giovare di una vera e propria iniezione di fiducia dopo le parole del suo presidente