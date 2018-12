Qual è la squadra che ha avuto meno rigori contro negli ultimi dieci anni di Serie A? A proporre la statistica è la Opta che ha preso in esame il lasso temporale (dal 2009/2010 a oggi) e lo ha passato ai ‘raggi X' tenendo in considerazione una discriminante per l'analisi dei numeri: nel novero dei club ci sono solo quelli che hanno disputato almeno un paio di stagioni nel massimo campionato tricolore. Il risultato? Ha riservato qualche sorpresa, soprattutto se credete che la formazione meno penalizzata dai penalty subiti sia stata la Juventus… non è così e allora dalla conta dei tiri dal dischetto a sfavore (dopo quella dei rigori ricevuti a beneficio) si evince che in cima alla Top 20 c'è il Napoli con una media di un penalty contro ogni 10.9 partite.

Alle spalle dei partenopei ci sono i bianconeri (media di 9.8 a match) mentre è l'Empoli a chiudere il podio (un penalty subito ogni 8.3 incontri). Il Milan – che nella classifica dei rigori a favore è primo – è al quarto posto nella graduatoria inversa, seguito dalla Fiorentina e dal Catania. Lecce, Chievo Verona, Bologna e Roma completano le prime dieci posizioni.

La Top 20 delle squadre che hanno subito meno rigori contro

1. Napoli 33 rigori contro in 361 partite

2. Juventus 37 rigori contro in 361 partite

3. Empoli 16 rigori contro in 133 partite

4. Milan 44 rigori contro in 361 partite

5. Fiorentina 45 rigori contro in 361 partite

6. Catania 25 rigori contro in 190 partite

7. Lecce 10 rigori contro in 76 partite

8. Chievo 50 rigori contro in 361 partite

9. Bologna 47 rigori contro in 323 partite

10. Roma 54 rigori contro in 360 partite

11. Sassuolo 30 rigori contro in 206 partite

12. Inter 60 rigori contro in 361 partite

13. Atalanta 54 rigori contro in 323 partite

14. Genoa 59 rigori contro in 358 partite

15. Frosinone 10 rigori contro in 57 partite

16. Lazio 63 rigori contro in 359 partite

17. Parma 45 rigori contro in 244 partite

18. Palermo 50 rigori contro in 266 partite

19. Sampdoria 60 rigori contro in 320 partite

20. Cagliari 62 rigori contro in 322 partite