Una speciale classifica, che apre il dibattito su chi si sia avvantaggiato maggiormente attraverso qualche fischio arbitrale ‘amico'. La Serie A da sempre vive di classifiche parallele, ufficiose ma altrettanto seguita da tutti gli appassionati. C'è la graduatoria degli episodi contro oppure di quelli a favore; c'è quella delle espulsioni; e c'è quella dei rigori.

La speciale classifica dei rigori

L'ultima, in particolar modo, tiene conto di ciò che è accaduto dal dischetto e che spesso ha aiutato la squadra che ha beneficiato dal tiro degli 11 metri. Eppure, guardando chi può aver usufruito al meglio dei penalty c'è una sorpresa non da poco: il club che ha tirato di più non è la Juventus che da sette anni a questa parte comanda in modo quasi assoluto il nostro campionato.

Il primato del Milan, su Lazio e Napoli

Il primo posto dell'ultimo decennio in fatto di tiri dal dischetto spetta al Milan. La società rossonera ha avuto occasioni dagli 11 metri mai come nessun altro club: 79 rigori in 354 partite praticamente un rigore ogni 4.5 partite. Sul podio, poi, sono finite ex aequo la Lazio e il Napoli: entrambe con 76 rigori in 354 partite (un rigore ogni 4.7 partite). Infine, al terzo posto c'è la Fiorentina, 74 rigori in 354 partite e un rigore ogni 4.8 partite.

Juventus e Inter attardate, Benevento ultimo

In quarta posizione il Cagliari che vanta 53 rigori in 315 partite con una media di un rigore ogni 5.9 partite. Più staccata la Roma (quinta a 6.1, 72 rigori calciati in 353 partite) che condivide la media con i campioni d'Italia della Juventus (58 rigori in 354 partite) mentre l'Inter è solamente 7a con una media di un tiro dal dischetto ogni 6.7 partite (53 rigori in 354 partite). L'ultima della graduatoria è il Benevento che ha fatto una comparsata in Serie A: fanalino di coda con 38 gare all'attivo e solo 3 penalty (1 ogni 12.7 partite)