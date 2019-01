"L'acchiappasogni" Julio Cesar si racconta. L'ex portiere brasiliano è tornato a parlare della sua trionfale esperienza all'Inter culminata nella vittoria dello storico triplete nel 2010. Momenti unici quelli vissuti dal classe 1979 che ha lasciato un segno indelebile nella memoria dei tifosi nerazzurri grazie alle sue super parate. Parate difficili da dimenticare, che lo stesso Julio Cesar ha voluto classificare in un'esclusiva intervista al sito ufficiale della società del capoluogo lombardo.

Julio Cesar racconta il triplete all'Inter

Quando si nomina Julio Cesar ai tifosi dell'Inter vengono in mente solo bei ricordi. I primi sono quelli relativi al triplete del 2010, con la vittoria di scudetto, Coppa Italia e Champions League sotto la guida di José Mourinho. L'ex numero uno brasiliano è tornato a parlare di quella splendida cavalcata trionfale, punto più alto della sua carriera: "Aver vinto con la maglia dell’Inter dà delle soddisfazioni difficili da raccontare, essere interista è un’emozione unica che condivido ancora con tutti i tifosi. Sono sempre uno di loro, me lo sento addosso. Il Triplete è stato il sogno più grande che ho realizzato. So che può sembrare banale, ma quello è stato veramente un momento unico e incredibile. Non mi riferisco soltanto al momento in cui abbiamo alzato i trofei, ma parlo della stagione in generale: c’era un’energia speciale, eravamo consapevoli di poter fare qualcosa di grande insieme. E così è stato".

Julio Cesar, la famiglia Inter e il feeling con Maicon

Un feeling unico quello creatosi tra Julio Cesar e i compagni dell'Inter. Un gruppo compatto, una "famiglia", che non è stato facile lasciare da parte dell'estremo difensore nel 2021. Uno in particolare il compagno al quale "l'acchiappasogni" si è legato in maniera più forte: "Oltre alle vittorie e alle gioie che ho condiviso con i miei compagni, posso dire che il momento più incredibile che ho vissuto è stato quando sono andato via e, allo stadio, mi sono messo a ringraziare i tifosi per i sette anni trascorsi insieme. Non è da tutti fare parte della famiglia dell’Inter, per questo sono molto grato alla società e a ogni persona che in quel periodo mi è stata vicina. Tutti i compagni avuti nel corso di questi anni, oltre ad essere grandi campioni, sono grandi uomini. Se devo indicarne uno con il quale ho avuto un legame speciale, dico Maicon: un giocatore fortissimo in campo e un grande amico in ogni occasione".

Quali sono state le parate più belle di Julio Cesar all'Inter

Parate decisive come gol per Julio Cesar con la maglia dell'Inter. Interventi eccezionali che spesso e volentieri hanno blindato la porta nerazzurra. Quali sono state le più belle? Ecco la speciale top 3 del brasiliano: "Al primo posto non posso che scegliere la parata su Messi al Camp Nou. Dentro di me sapevo di aver preso una palla quasi impossibile. Dopo scelgo l’intervento su Muller nella finale di Madrid, una parata quasi in controtempo. E al terzo posto metto quella su Aquilani in una partita scudetto contro la Roma".