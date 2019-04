Giungono buone notizie dall'Olanda riguardo l'infortunio subito da Hirving Lozano, attaccante messicano del PSV Eindhoven che è, da tempo, un obiettivo di mercato del Napoli. Il giocatore nel match di campionato con il Willem II è uscito in barella le prime voci parlavano di una possibile rottura del legamento crociato per il ‘Chucky', una notizia che ha preoccupato anche il Napoli che segue da tempo il messicano. Ma l'infortunio di Lozano non è così serio.

L'infortunio di Lozano in Willem II-PSV Eindhoven

Il PSV ha vinto 3-0 in casa del Willem II e ha così agganciato l'Ajax al comando, entrambe le squadre hanno 80 punti – i ‘Lancieri' hanno una miglior differenza reti e in caso di parità al termine del campionato sarebbero campioni ancora una volta. Lozano dopo uno scontro con Freek Heerkens è rimasto a terra dolorante, l'attaccante è stato subito soccorso dai medici del PSV Eindhoven prima di uscire dal campo in barella. Si temeva la rottura del legamento crociato, ma dopo quasi ventiquattr'ore, dopo una risonanza magnetica, è stata scongiurata la rottura del crociato. Ulteriori esami, che Lozano effettuerà nei prossimi giorni, definiranno in modo preciso lo stop di Lozano.

La stagione di Hirving Lozano, l'attaccante obiettivo di mercato del Napoli

Classe 1995, Lozano è un giocatore di talento, giovane ma già con all'attivo risultati importanti ottenuti sia con i club che con la nazionale messicana. Lozano è un obiettivo di mercato del Napoli, piace al tecnico Ancelotti, e il d.s. Giuntoli starebbe già trattando sia con il club olandese e soprattutto con Mino Raiola, procuratore del ‘Chucky'. Lozano in questa stagione, sommando tutte le competizioni, ha giocato 40 partite, 21 gol, 12 gli assist. Il messicano è un giocatore determinante per la squadra di Van Bommel e anche in Champions ha mostrato le sue qualità.