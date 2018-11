Il Paris Saint-Germain non sta vivendo un buon periodo fuori dal rettangolo verde. La squadra francese è al centro di una grande discussione rispetto alle carte di Football Leaks, secondo cui il club parigino avrebbe dribblato le regole del Fair Play Finanziario per riuscire a ultime alcuni acquisti, ma nelle ultime ore L'Equipe ha pubblicato un clamoroso documento pubblicato che mostra le classificazioni razziali alle quali erano tenuti gli osservatori giovanili del PSG all'interno delle schede di valutazione del giocatore.

Il sistema delle schedature prevederebbe un registro etnico, connesso a quello canonico delle qualità fisiche e tecniche dei ragazzi, e vedrebbe un menù a tendina all'interno del quale scegliere la provenienza del giovane atleta: BC sta per blanc, bianco; BK per black, nero; BR per beur, arabo; M per metis, meticcio; e infine c'è AS, per asiatique, asiatico.

In merito a questa situazione il club, il suo amministratore delegato Jean Claude Blanc, avrebbe già presentato al Ministro dello Sport francese, Roxana Maracineanu, un rapporto interno sulle pratiche tenute per valutare le giovanili visto che la legge francese prevede fino a cinque anni di carcere e trecentomila euro di multa per chi fa "raccolta o trattamento di dati di carattere personale che includano direttamente o indirettamente valutazioni razziali o etniche della persona". Un storia non proprio limpida per il Paris Saint-German che, in qualunque caso, non ne uscirà benissimo.

Football Leakes, caso scottante quello del PSG

Il dossier più scottante della nuova ondata di documenti pubblicati è certamente quello relativo al Paris Saint-Germain visto che Football Leaks ha rivelato come nel 2014 ci furono contatti e riunioni segrete tra l'emiro Al-Khelaifi e l'allora segretario generale della Uefa (oggi presidente della Fifa), Gianni Infantino, per evitare ai parigini l'esclusione dalle coppe europee per le pesanti violazioni delle norme del nascente Fair Play Finanziario.