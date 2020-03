Senza Mbappé, con Icardi in panchina e nel deserto dello stadio parigino (chiuso al pubblico per l'emergenza Coronavirus) è toccato a Neymar prendere per mano il Paris Saint-Germain e guidarlo verso la qualificazione ai quarti di finale di Champions League. Il brasiliano, che in stagione ha come al solito divertito con gol e giocate straordinarie e fatto infuriare allenatore e tifosi con comportamenti discutibili, non ha infatti tradito le attese e ha avuto il merito di scrivere il suo nome di fianco alla rete che ha dato il via alla rimonta dei parigini.

Il gol segnato alla mezz'ora del primo tempo (un colpo di testa ravvicinato) ha dato inoltre la possibilità al giocatore della Selecao di rispondere all'altro grande protagonista della sfida di Champions: Erling Haaland, il bomber norvegese che all'andata aveva battuto due volte il portiere francese e confermato il suo stato di grazia. L'esultanza di Neymar è stata infatti una risposta sarcastica alla stellina del Borussia Dortmund: una riproposizione della posizione yoga del giovane bomber, già vista in diverse situazioni nel corso di questa stagione.

Neymar porta il PSG tra le otto big d'Europa

Con la vittoria sui tedeschi e sul rivale ex Salisburgo, Neymar si è dunque ripreso il Paris Saint-Germain, ha fatto pace con la tifoseria e, cosa più importante, ha dato l'opportunità alla formazione di Thomas Tuchel di conquistare i quarti e di entrare nel prestigioso club delle otto grandi d'Europa in corsa per la finale di Istanbul: il principale obiettivo stagionale del club di Nasser Al-Khelaïfi, insieme al campionato francese, alla Coppa di Francia e alla Coppa di Lega.