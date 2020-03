Il Paris Saint-Germain vince 2-0 contro il Borussia Dortmund e strappa la qualificazione ai quarti di finale di Champions League dopo tre eliminazioni di fila agli ottavi. I parigini passano il turno con pieno merito, in un Parco dei Principi vuoto (ma con un incomprensibile assembramento di tifosi all'esterno), ribaltando il 2-1 dell'andata in Germania grazie alle reti di Neymar e Bernat.

Troppo PSG per il Borussia

Da una parte c'è una squadra forte ed esperta, dall'altra una forte ma più acerba. E la differenza si vede tutta nell'impatto alla partita e nella gestione di ogni pallone. Il PSG c'è con la testa, controlla il gioco, non crea grandi occasioni ma dà la sensazione di poter sbloccare il risultato. Lo fa al 28′, con un colpo di testa di Neymar su assist di Di Maria. Due pezzi da 90, di quelli che fanno la differenza, come il Borussia sperava potessero fare Sancho e Haaland, meno in palla rispetto alla gara d'andata. La reazione da parte dei tedeschi è inconsistente, e così il PSG assesta il secondo colpo, quello del ko, a pochi giri di lancette dall'intervallo: Bernat, con un guizzo, devia in rete un diagonale di Sarabia.

Non è la serata di Haaland

Il PSG entra in modalità gestione, consapevole di un risultato che vale i quarti di finale e sicuro di poter gestire un Borussia Dortmund inoffensivo come raramente capita di vederlo. Deludente in particolare Haaland, arrivato al Parco dei Principi con un carico di aspettative enorme, dopo la doppietta decisiva siglata in Germania, ma al centro della scena soltanto in occasione del cartellino giallo e per un intervento pericoloso qualche minuto più tardi – manata su Marquinhos – in cui ha rischiato l'espulsione (rimediata poi da Emre Can nel finale di gara). Avrà tempo per rifarsi, nella sua carriera. Ma per ora, ai quarti di finale di Champions League, ci va il PSG.