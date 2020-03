In Francia c'è più di qualcuno che non ha la reale percezione dell'emergenza Coronavirus. Il governo ha vietato agli spettatori di assistere alla partita tra Paris Saint Germain e Borussia Dortmund, ottavo di ritorno di Champions che si giocherà così a porte chiuse. Ma oltre un migliaio di tifosi del Paris si sono ritrovati all'esterno dello stadio dove hanno accolto la squadra di Tuchel. Davvero incredibile, anche se non deve stupire ciò, perché la stessa cosa l'hanno fatta ieri molti supporter del Valencia che si sono riuniti all'esterno del Mestalla prima della partita con l'Atalanta.

I tifosi del Paris riuniti per sostenere la squadra

Circa un migliaio di tifosi, molto accaniti, del Paris Saint Germain si sono trovati nei pressi del ‘Parco dei Principi', dove questa sera si giocherà la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions tra i francesi e il Borussia Dortmund (che all'andata ha vinto 2-1). Il match si giocherà a porte chiuse, ma il collettivo dei tifosi parigini ha lanciato un appello e all'esterno dello stadio si sono ritrovati in tanti. C'erano anche tifosi con le mascherine, con il logo del Paris o con i colori della squadra campione di Francia, e anche chi invece ha scelto una tuta bianca, che non serve però per prevenire il virus.

Paris Saint Germain-Borussia Dortmund a porte chiuse

La gara d'andata degli ottavi di finale di Champions League, disputata tre settimane fa, il Borussia Dortmund l'ha vinta 2-1, grazie a un super Haaland, che è pronto anche stasera a fare la differenza al Parco dei Principi. Il Paris Saint Germain spera di ribaltare la contesa con Cavani titolare, fuori Icardi, ennesima esclusione di questa seconda parte di stagione, e Mbappé, che ha avuto l'influenza nei giorni scorsi, ha fatto anche il tampone per capire se era stato anche lui contagiato, ma fortunatamente non ha contratto il Coronavirus.