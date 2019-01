La Commissione Disciplinare di Lega francese ha imposto una multa di 100.000 euro per il Paris Saint-Germain dopo essere stato accusato di aver effettuato schedature etniche di giovani calciatori, come aveva denunciato Football Leaks lo scorso novembre quando aveva pubblicato i documenti che rivelavano queste dubbie pratiche. Sébastien Deneux, presidente dell'ente sanzionatorio, descrive le prestazioni del club francese come "goffaggine individuale e negligenza collettiva". Il club farà ricorso per questa decisione ma, nel frattempo, sono arrivate le prime multe: Bertrand Reuzeau, ex capo e direttore generale del centro di formazione PSG ha ricevuto come punizione una multa di 10.000 euro mentre nel caso di Marc Westerloppe e Pierre Reynaud, ex responsabile di centro di reclutamento del club, la multa è di 5.000 euro.

La Commissione disciplinare ritiene che, secondo la documentazione di cui è in possesso, che le "schedature etniche" non siano servite a discriminare i giovani giocatori e, per questo motivo, il Paris Saint-Germain potrà impugnare la decisione.

La schedatura etnica degli osservatori del PSG

Secondo i documenti rivelati da Football Leaks e da L'Equipe tra il 2013 e il 2017 per il club parigino sono stati valutati tantissimi giovani giocatori che dovevano essere inseriti nelle squadre giovanili del PSG ma nelle schedature vi erano anche delle indicazioni in base alle origini etniche: si tratta di una pratica vietata nel calcio francese. Il sistema prevedeva un registro etnico, connesso a quello canonico delle qualità fisiche e tecniche dei ragazzi, e vedrebbe un menù a tendina all'interno del quale scegliere la provenienza del giovane atleta: BC sta per blanc, bianco; BK per black, nero; BR per beur, arabo; M per metis, meticcio; e infine c'è AS, per asiatique, asiatico.