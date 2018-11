La sfida stellare tra Brasile e Uruguay, giocata a Londra nelle scorse ore, è stata un'amichevole per tutti tranne che per Neymar e Cavani. I due giocatori del Paris Saint-Germain hanno infatti riscaldato la fredda serata inglese, con un episodio che ha fatto parlare e che farà probabilmente discutere ancora nei prossimi giorni. Il brutto fallo del "Matador" sul brasiliano, che per tutta risposta non ha accettato le scuse del compagno di squadra, ha infatti riportato alla luce il difficile rapporto tra i due giocatori di Tuchel.

A cercare di mettere un freno alle polemiche e a tentare di far riappacificare i due, ci ha provato Kylian Mbappé. Il talento della Francia, che martedì sera sfiderà in amichevole proprio l’Uruguay, ha scherzato sul contatto pericoloso tra i due compagni: "Ho mandato su WhatsApp il video del fallo di Cavani a Neymar e lui si è messo a ridere – ha raccontato Mbappé – Non è stato niente, si è trattato solamente di un fallo di gioco".

Il pompiere Mbappé

"Cavani è un grande giocatore e una grande risorsa per noi. Non penso ci possano essere complicazioni per la squadra. E' stato un duello. Hanno entrambi difeso il proprio paese e questo non gli impedirà di giocare insieme col Paris Saint-Germain e abbracciarsi di nuovo", ha aggiunto l'attaccante transalpino nel suo intervento dal ritiro della nazionale di Didier Deschamps.

Nonostante il suo inedito ruolo da "pompiere", l'ex gioiello del Monaco ha però confermato l'assoluta importanza del brasiliano all'interno dello spogliatoio parigino: "Nel Psg c’è un grande giocatore che è al di sopra di tutti che è Neymar, e noi cerchiamo di metterlo nelle migliori condizioni – ha concluso il campione del mondo francese – Nella Francia, invece, siamo tutti allo stesso livello".