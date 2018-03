Il Paris Saint-Germain sta cercando il nuovo allenatore e dalla Francia sono convinti che la famiglia reale qatariota, su consiglio del potente agente e consulente Pini Zahavi, è immersa nella scelta per la successione di Unai Emery. Il quotidiano L'Equipe ha affermato che non ci saranno tecnici italiani nel futuro della formazione che si appresta a vincere la Ligue 1, quindi viene escluso il ritorno di Carlo Ancelotti e anche l'arrivo di Antonio Conte, che a giugno lascerà il Chelsea. Il candidato più accreditato per la panchina del PSG è il tedesco Thomas Tuchel, che è stato accostato per mesi al Bayern Monaco, poi all'Arsenal e ora sembra essere in cima alla lista dei desideri del club francese.

Nelle ultime settimane si è parlato di un possibile rifiuto della proposta del club bavarese da parte dell'ex tecnico del Dortmund proprio per accettare una nuova sfida all'estero: se prima erano i Gunners la destinazione designata ora Tuchel sembra destinato ad uno dei club più ricchi nel panorama internazionale, che vanta nel rosater una stella del calibro di Neymar e calciatori come Cavani, Verratti, Thiago Silva, Draxler, Di Maria e tanti altri. Sempre secondo L'Equipe è stato fatto prima un sondaggio con il ct della Germania, Joachim Low, ma alla fine la scelta è caduta sull'ex allenatore del Borussia.

Conte-Mancini: testa a testa per l'azzurro?

Antonio Conte torna prepotentemente in corsa per la panchina della Nazionale Italiana: entro il prossimo 20 maggio la Federazione italiana comunicherà la scelta definitiva e la speranza del commissario Fabbricini e del subcommissario Costacurta è di consegnare un nome di enorme spessore dopo il fallimento di Ventura. Carlo Ancelotti sembra poco propenso e l'attuale tecnico del Chelsea potrebbe essere protagonista di un avvincente testa a testa con Roberto Mancini, destinato a lasciare lo Zenit San Pietroburgo a fine anno. Chi la spunterà?