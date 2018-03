Thomas Tuchel sarà il sostituto di Arsene Wenger alla guida dell'Arsenal dalla prossima stagione. A riportare la notizia è il giornale tedesco Kicker che nonostante il contratto del tecnico francese con il club londinese scada nel 2019, la sua partenza potrebbe essere anticipata e chiuderebbe dopo 22 anni la sua parentesi sulla panchina dei Gunners. Secondo Kicker ha fatto un passo in avanti sulla situazione di Tuchel dopo che la Bild, altro storico quotidiano tedesco, aveva reso noto il "no" che l'allenatore tedesco aveva recapitato al Bayern per la stagione 2018/19 dopo l'addio di Jupp Heynckes. Con l'ultimo tecnico vittorioso in Europa il team bavarese ha riscontrato un notevole miglioramento nel gioco e nei risultati e la sua permanenza sembra difficile, ma non impossibile.

Tuchel sembra essere intenzionato ad aprire una nuova fase della sua carriera al di fuori della Bundesliga e, dopo il licenziamento dal Dortmund del maggio 2017, potrebbe essere la Premier League, quindi l'Arsenal, la sua nuova casa. Altre fonti fanno sapere che il Paris Saint-Germain avrebbe sondato la pista tedesca, visto che l'avvenuta di Unay Emery a Parigi sembra volgere al termine dopo due stagioni, ma non è tra i nomi caldi dello sceicco.

Un fattore che potrebbe mettere in pericolo l'arrivo di Tuchel Arsenal è la presenza del capo scoutting del dei Gunners, Sven Mislintat, che ha avuto rapporti turbolenti con Tuchel quando entrambi erano al Borussia Dortmund. I proprietari dell'Arsenal, prima di un ulteriore logoramento della passione intorno all'Arsenal vorrebbero dare un nuovo look alla squadra per poter lottare da un posto privilegiato sia in Premier che in Europa.

Heynckes non lascia il Bayern?

L'ipotetica successione di Jupp Heynckes sulla panchina del Bayern è un tema che viene sviluppato da mesi ma, rispetto alle voci di un tecnico dimissionario che avrebbe dovuto lasciare alla fine di questa stagione, pochi giorni fa la questione è stata riaperta proprio dall'attuale tecnico dei bavarese, il quale non ha affermato apertamente che lascerà il club il 30 giugno. L'allenatore veterano ha preso le redini della potente club dopo l'esonero di Carlo Ancelotti e ora il Bayern è in corsa per un clamoroso Triplete, proprio come nel 2013 quando al comando delle operazioni c'era lo stesso Heynckes.